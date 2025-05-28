Эксперт рассказал, чем лучше питаться в жару

Чтобы легче переносить жару и не перегружать желудок, стоит употреблять холодные супы и овощные салаты. Такой совет в интервью РИАМО дал бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

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Как напоминает врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев, помимо употребления легкой пищи, необходимо соблюдать питьевой режим. По его словам, которые цитирует газета «Известия», ежедневно стоит пить 2-2,5 литра обычной воды.

Что касается холодных супов, бренд-шеф советует гаспачо. Блюдо готовится из помидоров, огурцов, перца, лука и томатного сока. Из приправ — соль, перец и оливковое масло.

«Это еще и вишисуаз. Гаспачо можно делать из клубники и огурца. Это, по сути, тоже способ приготовления. Когда берем все, что на огороде выросло, пробиваем блендером, добавляем жидкости», — сказал Прокофьев.

Салаты следует готовить из огурцов, помидоров, болгарского перца, зеленого горошка и лука, порекомендовал эксперт.

До этого Прокофьев рассказал, какие напитки лучше всего утоляют жажду в жару. По его словам, это зеленый чай, квас, прохладные кофейные коктейли, а также вода с добавлением сока цитрусовых.