Совершен прорыв в селекции томатов и перца: чем уникальны эти овощи

Белорусские ученые совершили прорыв в селекции томатов и сладкого перца. Новые сорта не только устойчивы к болезням, но и обладают высокой урожайностью до 150 тонн с гектара. Как испытывают инновационную рассаду, расскажет корреспондент «МИР 24 Андрей Зражевский.

Эта теплица испытательный полигон. Здесь искусственно создают условия белорусского климата с дождями, засухами и перепадами температур. Рассада все выдержала и не подверглась фитофторозу. Значит, меньше химии на обработку и, как следствие, затрат.

«Самое главное, что урожайность больше на 50 80% по сравнению с классическим сортом. Также повышена устойчивость к болезням, и вкус лучше.

Импортные сорта семян стоят 350 рублей за партию, это девять тысяч российских. Отечественные втрое дешевле. Причем, их можно выращивать в открытом грунте. Этого добились в генетической лаборатории Горецкой сельхозакадемии.

«У нас есть сорта, которые районированы в течение двух лет (так, оно проводится три года), потому что они превысили стандарты, и урожайность получилась за тысячу центнеров. Это «Монсиата, «Рада, «Брусничный. «Брусничный маленький, но он превосходит все стандарты на 200 300 центнеров.

Селекция новых видов сельхозпродукции государственный заказ. В банке сортов академии уже более полусотни видов томатов и перца.

«Мы обменивались селекционным материалом с учеными из Узбекистана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации. Какие-то интересные формы и образцы есть там и у нас. Наш сорт томата «Черри был в реестре первым сортом такой разновидности.

За прошлый год на научных исследованиях Горецкая сельхозакадемия заработала около двух миллионов рублей. Это более 53 миллионов российских. На экспорте сельхозпродукции Беларусь заработала 25 миллиардов рублей. Основные покупатели страны Содружества.