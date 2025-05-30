Перечислены необычные ингредиенты для окрошки

В список необычных ингредиентов для заправки окрошки в 2025 году вошли огуречный рассол, березовый сок и молочная сыворотка, которую дополняют уксусом, минералкой или горчицей. Об этом сообщается в исследовании сети гипермаркетов "О’КЕЙ", которое есть в распоряжении Москвы 24.

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30 мая отмечается день окрошки. По данным сервиса "Яндекс Вордстат", число поисковых запросов по этому блюду с начала мая превысило 700 тысяч. В сети гипермаркетов также отмечают, что продажи готовой окрошки выросли на 15% по сравнению с началом весеннего сезона. Ожидается, что пик продаж придется на июнь и июль.

Согласно опросу, готовят окрошку 83% респондентов, а 17% признались, что не любят это блюдо. В пятерку самых популярных заправок вошли квас (48% опрошенных), кефир (16%) и айран (6%). Не обошли вниманием россияне майонез и сметану с водой (5 и 4% соответственно).

Популярность кваса подтверждает в том числе рост спроса на этот напиток. Например, с апреля по май он увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Особенно востребованы "живой" и белый квас.

Эксперты также подсчитали стоимость приготовления 1,5 литра окрошки. Выяснилось, что классический набор ингредиентов для четырех порций обойдется в среднем в 550 рублей.

В эту стоимость входят 300 граммов докторской колбасы или ветчины, три-четыре средних клубня картофеля, два свежих огурца, 150 граммов редиса, четыре яйца, пучок зеленого лука и укропа, литр кваса, кефира или баночка сметаны.

Как ранее рассказал шеф-повар Григорий Мосин, выбор основы для окрошки зависит и от вкусовых предпочтений, и от пользы, которую человек хочет получить. Например, в традиционной окрошке натуральный хлебный квас содержит витамины группы B, аминокислоты и ферменты, улучшающие пищеварение.

Также работе кишечника помогают дрожжи и молочная кислота. Такая окрошка освежает и тонизирует. Вариант окрошки на сыворотке диетический. В сыворотке содержатся лактоза, кальций и магний. Она низкокалорийна и выводит токсины, отметил специалист.