Поваренную книгу с историческими рецептами издадут на Сахалине

Поваренную книгу с историческими рецептами со времен писателя Антона Павловича Чехова до современности издадут на острове Сахалин. Об этом сообщила пресс-служба Минтуризма региона.

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«Проект по созданию поваренной книги островной кухни объединит культурно-историческое и гастрономическое наследие Сахалинской области, показывая туристам малоизвестную, но значимую часть истории через призму гастрономии», — сказано в материале.

Рецепты и исторические сводки объединят в красивом подарочном издании. Отмечается, что над проектом совместно работают представители сфер культуры, туризма и гастрономии.

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