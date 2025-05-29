Эксперт разъяснила, как правильно перевозить и хранить вино

Приобретая в магазине вино, покупатели порой даже не подозревают с какими сложностями столкнулся поставщик, чтобы доставить его до прилавка в кондиционном состоянии, поскольку транспортировать и хранить винную продукцию допустимо лишь при температуре до 20 градусов. Об этом рассказала в интервью порталу Pravda.Ru глава департамента Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.

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По словам эксперта, именно температура является основным критерием для сохранения вина при перевозке и особенно это касается фермерского и органического продуктов, где невысок процент содержания диоксида серы.

«Перегрев может вызвать нежелательное брожение, что можно заметить по выдавленной пробке. Во избежание порчи вина при перевозке в автомобиле, специалисты Роскачества советуют хранить приобретенные коробки в тени или под кондиционером, либо приобретать их непосредственно перед отъездом, особенно в жаркое время года», - советует Латышева.

По мнению специалиста, при перевозке небольших партий вина, особенно закупленных в фермерских хозяйствах, допустимый предел температуры лучше уточнить у производителя, при этом для особо ценных сортов вин необходимо использовать термоконтейнеры или автомобильные холодильники.

Следует также помнить, что вино — это испытывающий стресс живой организм, поэтому после транспортировки следует дать ему прийти в себя около двух недель, причем для улучшения органолептических свойств напитка лучше отстаивать его в прохладном помещении.