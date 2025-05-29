В России появится музей лимонада

Музей лимонада появится в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Достопримечательность планируют открыть у федеральной трассы М-9 «Балтия» в Оленинском округе области. Кроме того, там организуют туристско-информационный центр.

Отмечается, что ранее на Оленинском хлебозаводе возобновили работу цеха по производству лимонада. Для этого в помещении провели ремонт и закупили оборудование, в том числе аппарат для приготовления сиропа, который раньше приходилось закупать на других предприятиях.

«Производство оленинского лимонада началось в 70-е годы прошлого века. В настоящее время оленинский лимонад можно приобрести в местных магазинах», — говорится в заявлении.

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