Где хранить лук, чтобы он не гнил

Лук — один из самых устойчивых к хранению овощей, но только при соблюдении определенных условий. Многие хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой: лук начинает гнить, пускать ростки, портится и теряет вкус. Почему это происходит, и как этого избежать, расскажет «‎Рамблер».

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Почему лук гниет: главные причины

Прежде чем говорить о способах хранения, важно понять, почему лук портится:

Влага. Основной враг лука — это повышенная влажность. При избытке влаги начинается процесс гниения или прорастания.

Основной враг лука — это повышенная влажность. При избытке влаги начинается процесс гниения или прорастания. Тепло. Высокая температура ускоряет процессы метаболизма в луковице и провоцирует прорастание.

Высокая температура ускоряет процессы метаболизма в луковице и провоцирует прорастание. Нарушения при уборке. Если лук плохо просушен перед закладкой на хранение, вероятность его порчи возрастает в несколько раз.

Если лук плохо просушен перед закладкой на хранение, вероятность его порчи возрастает в несколько раз. Неподходящая тара. Пластиковые пакеты и герметичные емкости создают «парниковый эффект», что ускоряет гниение.

Пластиковые пакеты и герметичные емкости создают «парниковый эффект», что ускоряет гниение. Соседство с картофелем и фруктами. Лук выделяет фитонциды, а яблоки, например, — этилен. Это плохо влияет на срок хранения обеих культур.

Как хранить половинку авокадо, чтобы она не почернела

Какие сорта лука хранятся дольше всего?

Не весь лук одинаково хорошо подходит для длительного хранения. Если ваша цель — сохранить урожай до весны, выбирайте сорта с толстой шелухой и низким содержанием влаги:

репчатый желтый лук — чемпион по сроку хранения,

— чемпион по сроку хранения, лук шалот — мелкий, с плотной мякотью, может храниться до восьми месяцев,

— мелкий, с плотной мякотью, может храниться до восьми месяцев, красный лук — хранится хуже, особенно в тепле, лучше использовать его в течение пары месяцев,

— хранится хуже, особенно в тепле, лучше использовать его в течение пары месяцев, белый лук — самый скоропортящийся, предназначен скорее для употребления в свежем виде.

Как правильно подготовить лук к хранению?

Даже самый стойкий сорт сгниет за пару недель, если вы неправильно его подготовили. Вот базовая инструкция:

Уборка. Лук выкапывают в сухую погоду, когда перья полностью высохли и полегли. Оставлять в земле дольше опасно — может начаться гниение. Просушка. Очень важный этап. Лук должен полежать две–три недели в сухом, теплом и хорошо проветриваемом помещении (например, на чердаке или под навесом). Обрезка. После просушки обрезают корни и оставляют шейку длиной 3–4 см (чтобы не повредить донце). Сортировка. Убираются все поврежденные, мягкие, треснувшие или начавшие гнить луковицы. Даже одна испорченная может заразить остальные.

Где и как хранить лук?

Теперь о главном — где все-таки хранить лук, чтобы он не гнил?

1. Погреб или подвал

Идеальные условия для хранения:

температура: от 0 до +4 °C.

влажность: 60–70%.

хорошая вентиляция.

Лук складывают в деревянные ящики с отверстиями или в тканевые мешки. Важно, чтобы между слоями был доступ воздуха. Нельзя складывать лук впритык к стенам погреба — может отсыреть.

2. Балкон

Если у вас застекленный, но не отапливаемый балкон, это отличное место на зиму. Но будьте осторожны:

Следите за температурой — она не должна опускаться ниже 0 °C.

Лук можно сложить в капроновые колготки (по одной–две луковицы в «ячеечку»), мешки из джута или сетки.

Не держите лук прямо на полу: используйте деревянные поддоны или доски.

3. Кухонный шкаф

Для небольшого количества лука можно использовать кухонные шкафы, расположенные вдали от плиты и раковины. Важно:

Не использовать пластиковые пакеты.

Выбирать темное, сухое место.

Подкладывать под лук бумагу или сухую ткань.

Пять частых ошибок хранения

Хранение в холодильнике. Особенно в пластиковом контейнере — там слишком влажно. Оставлять в полиэтиленовом пакете. Внутри скапливается конденсат — быстрая дорога к гнили. Смешивать старый и новый урожай. Старый может уже начинать портиться и «заразит» свежий. Плотно накрывать. Воздух должен циркулировать. Закрытые емкости — худшее, что можно сделать. Игнорировать температуру. В теплом помещении (выше +10 °C) лук быстро прорастет.

Как продлить срок хранения?

Вот несколько проверенных способов:

Пересыпать лук шелухой. Или сухой луковой ботвой — она впитывает лишнюю влагу.

Или сухой луковой ботвой — она впитывает лишнюю влагу. Смешать с сухими опилками. Особенно эффективен способ для хранения в ящиках в погребе.

Особенно эффективен способ для хранения в ящиках в погребе. Обработать золой или мелом. Слой на донышке ящика впитывает влагу и препятствует гниению.

Слой на донышке ящика впитывает влагу и препятствует гниению. Плести в косы. Старый «бабушкин» способ не только эстетичен, но и практичен: лук «дышит», не мнутся нижние слои.

А если лук начал портиться?

Если луковицы начинают мягчеть или темнеть:

Сразу удалить испорченные. Даже одна подгнившая луковица может испортить все содержимое ящика. Просушить остальные. Разложите лук в один слой и дайте ему отлежаться в сухом месте. Провести «внеочередную ревизию». Возможно, в помещении стало слишком влажно или тепло.

Чтобы лук не гнил, важно соблюдать три ключевых правила: сухо, прохладно и проветриваемо. Не пренебрегайте предварительной сушкой, сортировкой и регулярной проверкой запасов. И помните: чем меньше влаги и тепла — тем дольше лук сохранится, сохранив все свои вкусовые качества и пользу.

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