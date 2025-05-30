День окрошки: кузбасский Минздрав поделился полезным рецептом летнего супа

30 мая отмечается День окрошки – любимого летнего блюда многих граждан. Важно не только наслаждаться летним супом, но и правильно его готовить, чтобы блюдо приносило только пользу. Кузбасский Минздрав поделился рецептом.

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30 мая отмечается уникальный праздник, который официально не признан ни в одной стране – День окрошки. Считается, что он возник в России, поскольку ее граждане очень любят этот летний суп.

Однако даже такое вкусное блюдо может нанести вред здоровью. Чтобы проблемы с пищеварением не испортили праздник, важно правильно его приготовить. О том, как сделать окрошку полезнее, рассказали в Минздраве Кузбасса.

Один из советов, которые дали специалисты, – добавлять в суп огурец с кожурой, поскольку в ней содержится много клетчатки, что позволяет хорошо насытиться. Также следует добавить в окрошку побольше зелени, чтобы получить достаточное количество витаминов – в зелени особенно много витаминов группы B.

Многие предпочитают добавлять в суп колбасу. Ее следует заменить на отварное мясо – так будет полезнее.

Последний совет касается употребления окрошки. Несмотря на то, что это летний холодный суп, не стоит есть его в ледяном виде. Окрошка должна быть комнатной температуры, чтобы избежать спазмов и переохлаждения слизистых оболочек.