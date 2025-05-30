Шеф-повар объяснил, как безопасно купить мясо на рынке

Продавцы могут добавить в полуфабрикат некачественную продукцию.

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Антон Прокофьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» рекомендовал выбирать цельный кусок мяса и просить мясника прокрутить его при вас.

«Главная проблема покупки фарша в магазине — вы не знаете, из чего его сделали, из каких частей туши. Самое опасное — покупать готовый фарш на рынке. Что продавец туда напихал без контроля качества, что у него залежалось, насколько заветрилось. Лучший вариант — если у вас хорошие отношения с мясником на рынке — выбрать кусок мяса и у него же прокрутить через мясорубку. Этот фарш будет лучше, чем вы сделаете его в домашней мясорубке, даже если у вас электрическая. У мясника техника мощнее. Но нужно иметь в виду, что при прокрутке мяса будут потери. Поэтому, если вам нужен килограмм фарша, берите кило сто мяса».

Ранее шеф-повар посоветовал не добавлять горчицу в маринад для шашлыка. Это не придаст остроты блюду. Зернистая приправа может пригореть. Соус лучше подать к столу, рекомендовал Прокофьев.