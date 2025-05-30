Опрос показал, как россияне относятся к окрошке

30 мая в России празднуют День окрошки. Холодный суп с овощами, колбасой и зеленью становится одним из фаворитов у россиян в летний период. Она идеально подходит для жарких дней. Медиаплатформа Food.ru провела исследование и выяснила, какими рецептами окрошки россияне интересуются чаще всего.

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«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

С 2021 года читатели посмотрели рецепты этого блюда свыше 754 тысяч раз. Традиционно в окрошку входят отварной картофель, свежий редис, вареные яйца, огурцы, колбаса или мясо. В заправке возможны варианты: кто-то предпочитает классический хлебный квас, другие выбирают кефир, а есть и те, кто экспериментирует с сывороткой или майонезом.

Чаще всего читатели интересовались классическими рецептами окрошки на квасе. Их посмотрели почти 263 тысячи раз. Некоторые авторы рецептов разбавляли традиционный список ингредиентов такими продуктами, как базилик и перепелиные яйца.

На втором месте по популярности оказались рецепты окрошки на кефире: их посмотрели почти 54 тысячи раз. В эту категорию вошел и диетический вариант с куриной грудкой вместо колбасы. Благодаря такой замене блюдо получается более легким, но при этом не менее вкусным.

Пользователи также интересовались вариантом приготовления окрошки на майонезе с яблочным уксусом: его посмотрели почти 44 тысячи раз. Меньше просмотров набрали рецепты на сметане (30,5 тысячи) и свекольном отваре (14 тысяч).

Читатели обычно готовят окрошку по классическому рецепту, но иногда прибегают к кулинарным экспериментам. Поэтому некоторые пользователи ищут альтернативные версии классической окрошки — с треской (2,5 тысячи) или крабовыми палочками (почти тысяча), репой или цветной капустой (более 2,2 тысячи), на молоке (2,2 тысячи) или березовом соке (почти 0,2 тысячи). Тем не менее эти рецепты заметно уступают традиционным в популярности — это позволяет сделать вывод, что их пробуют, но не включают в постоянное меню.

Окрошка остается любимым угощением миллионов людей, несмотря на различия в рецептуре и ингредиентах. Москва (63 тысячи просмотров) и Санкт-Петербург (почти 26 тысяч) остаются лидерами по поиску рецептов окрошки. Например, в тройку популярных рецептов среди жителей этих городов вошли вариации с квасом: с классическим набором ингредиентов, с базиликом, а также перепелиными яйцами.

Любовь к этому летнему супу наблюдается также и в других городах: Краснодаре (почти 10 тысяч просмотров), Челябинске (9 тысяч), Ростове-на-Дону (7,5 тысячи), Самаре (7 тысяч) и Красноярске (6 тысяч).