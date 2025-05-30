Назван простой способ определить натуральность хлеба

Срок годности натурального хлеба не должен превышать трех суток. Об этом сообщила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

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По ее словам, длительный срок хранения указывает на наличие консервантов и добавок в продукте.

Если срок годности два–три дня, то хлеб почти наверняка без консервантов, а если 7–30 дней, то, скорее всего, есть добавки. И обратите внимание на упаковку: если она плотная, герметичная, то есть высокая вероятность обработки. Бумажная, сетчатая — меньше обработок, больше воздуха. Поэтому срок хранения короче, — сказала биолог.

Лялина уточнила, что иногда срок годности натурального хлеба увеличивается за счет хранения в стерильных условиях. По ее словам, это может быть упаковка с применением вакуума или модифицированной газовой среды.

Иногда добавление сахара и жиров тоже может увеличить срок годности хлеба, — объяснила эксперт в беседе с News.ru.

Некоторые диетологи утверждают, что наибольшее количество пользы в хлебе заключено именно в его корочке, а не в мякише. Говорят, что в ней содержится большое количество антиоксидантов, помогающих в профилактике рака кишечника: якобы они образуются в процессе выпекания. Действительно ли это так и чем еще может быть полезен хлеб, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-эндокринологом, нутрициологом Алексеем Калинчевым.

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