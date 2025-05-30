Назван простой способ определить натуральность хлеба

Биолог Лялина назвала простой способ определить натуральность хлеба
Срок годности натурального хлеба не должен превышать трех суток. Об этом сообщила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
По ее словам, длительный срок хранения указывает на наличие консервантов и добавок в продукте.
Если срок годности два–три дня, то хлеб почти наверняка без консервантов, а если 7–30 дней, то, скорее всего, есть добавки. И обратите внимание на упаковку: если она плотная, герметичная, то есть высокая вероятность обработки. Бумажная, сетчатая — меньше обработок, больше воздуха. Поэтому срок хранения короче, — сказала биолог.
Лялина уточнила, что иногда срок годности натурального хлеба увеличивается за счет хранения в стерильных условиях. По ее словам, это может быть упаковка с применением вакуума или модифицированной газовой среды.
Иногда добавление сахара и жиров тоже может увеличить срок годности хлеба, — объяснила эксперт в беседе с News.ru.
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