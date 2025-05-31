Пиво против вина: как во всем мире изменилось отношение к алкоголю

В мире снизилось производство и потребление вина: даже в странах с самым развитым виноделием все чаще отдают предпочтение пиву и алкогольным коктейлям, а молодые потребители и вовсе отказываются от спиртного. На ситуацию влияют трудности в экономике, климатические проблемы и забота о здоровье. В России, в отличие от многих стран, спрос на вино увеличился: эксперты называют его альтернативой более крепким напиткам, таким как водка и ром. Определенную роль играет и развитие в стране винной культуры, из-за которой у граждан появилась любовь к сухому вину, а также расширение ассортимента от отечественного производителя. Абсолютными приверженцами сладкого алкоголя, по данным исследования, остаются жители лишь одного российского города, какого именно — в материале «Ленты.ру».

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В мире стали пить меньше вина

Потребление вина во всем мире снизилось до минимума с 1961 года, сообщили в Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). Всего в прошлом году реализовали 214 миллионов гектолитров вина, что оказалось на 3,3 процента ниже показателей 2023 года. Эксперты связывают происходящее с целым рядом факторов: от удорожания напитка и экономических сложностей в ряде стран до изменившихся предпочтений потребителей.

Уменьшились в 2024 году и масштабы производства вина — на 4,8 процента, до 225,8 миллиона гектолитров. На ситуацию повлияли экстремальные погодные явления, наблюдавшиеся в Северном и Южном полушариях в связи с климатическими изменениями. К тому же в мире продолжила снижаться площадь виноградников: в прошлом году она стала меньше на 0,6 процента, достигнув 7,1 миллиона гектаров.

Так, в Италии площадь виноградников с 2000 года сократилась на 15 процентов, или на 117,3 тысячи гектаров. В южной части страны влияние оказали проблемы с урожайностью, вызванные засухой, а в Лигурии и Валле д'Аоста — увеличившиеся затраты на производство вина, связанные с особенностями рельефа. По данным университетов Бордо, Палермо и Бургундии, порядка 70 процентов существующих винодельческих зон к концу XXI века рискуют стать непригодными из-за глобального потепления.

На 23,5 % снизились объемы производства вина во Франции в 2024 году.

Несмотря на это, Италии все же удалось занять первую строчку по объемам производства вина в мире. В 2024 году там произвели 44,1 миллиона гектолитров этого напитка, что на 15 процентов превысило итоговые цифры предыдущего года. Существенное падение — сразу на 23,5 процента — наблюдалось во Франции, где в прошлом году произвели 36,1 миллиона гектолитров вина. Также серьезное снижение, до 21,1 миллиона гектолитров (−17,2 процента) зафиксировали в США.

В Испании же в прошлом году произошел прирост — на 9,3 процента, до 31 миллиона гектолитров. Замыкает пятерку стран с высокими значениями Аргентина, где результаты улучшились на 23,3 процента, до 10,9 миллиона гектолитров. Россия с показателем 5,4 миллиона гектолитров заняла 11-ю строчку рейтинга, по сравнению с предыдущим годом нарастив количество выпускаемой продукции на 19,3 процента.

Французы увеличили потребление пива

Сокращение масштабов производства французского вина объясняют негативными погодными условиями, из-за которых число собранного винограда уменьшилось в 2024 году сразу во всех винодельческих регионах страны. Столь же крупный спад фиксировался во Франции в 2017 году, когда там была сильная засуха, а затем в 2021 году, когда виноградники страдали из-за сильных заморозков.

Объемы потребления напитка французами также рухнули — в отношении красного вина падение составило 90 процентов с 1970-х годов (по данным Межпрофессиональной ассоциации виноделия Бордо). Зато выросло потребление пива — его жители страны теперь выпивают 26 литров в год, и это на два литра превышает количество выпиваемого за тот же период вина (включая игристое).

Потребление тихих вин во Франции уменьшилось с 2007 года на 45 процентов, и теперь это в среднем 21 литр в год. Наиболее сильным оказалось падение среди людей от 50 до 64 лет — сразу на 54 процента. Французы в возрасте от 35 до 49 лет сократили частоту потребления таких вин на 51 процент, граждане от 65 — на 37 процентов. Речь идет о напитках, средняя стоимость которых находится на уровне 5 евро, говорится в исследовании государственного агентства по сельскому хозяйству FranceAgriMer.

Отрицательную динамику в стране показала и категория игристых вин, снизившись на 31 процент за указанный период. На 46 процентов реже стали употреблять шампанское французские граждане от 35 до 49 лет, а молодые люди до 35 лет снизили объем потребления на 42 процента. Пива во Франции теперь пьют на четверть больше, хотя в целом интерес к алкогольным напиткам там рухнул на 19 процентов, до 58 литров на человека в год. Но именно пенное, по данным опроса Barometre Sowine/Dynata 2022, является любимым спиртным напитком у 51 процента французов.

Последний факт крайне любопытный, ведь Франция, в отличие от Бельгии, Чехии или Германии, традиционно винная, а не пивная страна. Подавляющая часть пива там производится на крупных заводах, причем большую часть продукции составляет лагер — наиболее распространенный сорт пива низового брожения. «Крафтовый бум» дошел до этой страны в последние пять-семь лет, когда в стране начали активнее развиваться крафтовые пивоварни.

«Имидж пива быстро и позитивно меняется, и теперь находится на одном уровне с вечно позитивным имиджем вина», — констатировал генеральный директор Kronenbourg SAS Жоао Абекасис.

По его словам, французы пересмотрели свое отношение к пенному напитку.

Американцы оказались приверженцами текилы

В Соединенных Штатах производство вина демонстрирует спад уже несколько лет. По данным аналитиков IWSR, в 2023 году этот показатель упал на 3 процента. Причиной послужили несбалансированные запасы и проблемы в экономике, побудившие потребителей не тратить лишнего. К тому же уже тогда наметился тренд на здоровый образ жизни, из-за которого американцы стали больше следить за своим здоровьем. Однако ожидалось, что в 2024 году производители наверстают упущенное (вероятно, в связи с налаживанием экономической ситуации).

Моду на ЗОЖ в США активно поддерживают молодые люди: многие из них ограничивают потребление спиртных напитков, а некоторые и вовсе переходят на безалкогольное. Производители подстраиваются под их запрос — два года назад объем рынка безалкогольного пива увеличился на 19 процентов, а в целом рынок безалкогольных напитков прибавил сразу 38 процентов. При этом в Штатах очень полюбили агавовые напитки, включая текилу. В 2023 году этот сегмент продемонстрировал рост на 4 процента, и эксперты прогнозируют его поэтапный рост на 6 процентов в год до 2028 года включительно.

Несмотря на прогнозы, падение спроса на вино и крепкие напитки в Соединенных Штатах продолжится и в 2025 году, сообщили в Американской ассоциации оптовых торговцев вином и крепкими спиртными напитками (WSWA). В прошлом году продажи вина в стране снизились на 8 процентов, а крепкого спиртного — на 3,9 процента.

Только 20-25 % от общего объема потребляемого алкоголя приходится на долю вина в Испании.

Предпочитать пиво вину также стали и в Испании: на пенное у них теперь приходится около половины всего потребляемого алкоголя. И только 20-25 процентов там составляет доля вина, подсчитали в испанском Минздраве. К тому же у испанцев развивается коктейльная сфера, и за два года там стало почти на треть больше соответствующих баров. Посещают их как местные, так и туристы — каждый четвертый испанец, по данным опроса, хотя бы раз в месяц выпивает джин с тоником или другой классический коктейль.

«Когда мы открываем бар, у входа уже стоит толпа», — подчеркивал в интервью несколько лет назад совладелец заведения Dr. Stravinsky Антонио Наранхо.

И даже в Италии, являющейся крупнейшим производителем вина, за последние двадцать лет потребление вина сократилось на четверть. Если в 2003 году итальянцы в год выпивали 29,3 миллиона гектолитров вина, то к 2023 году эта цифра уже находилась на уровне 21,8 миллиона гектолитров. При этом более половины молодых потребителей там выбирают вина с низким содержанием алкоголя. Именно на таких напитках должно быть сконцентрировано внимание винной отрасли страны, убеждена президент итальянской ассоциации женщин-виноделов Даниэла Мастроберардино.

В России активизировался спрос на игристое и ликерные вина

В России в прошлом году объем продаж спиртного сократился незначительно. Всего за двенадцать месяцев было продано 226,9 миллиона декалитров алкоголя, то есть на 1,1 процента меньше показателей 2023 года (пиво и пивные напитки в эту статистику не вошли). Интерес к вину и вовсе возрос: за 2024 год россияне приобрели 81,9 миллиона декалитров вина, что на 3,2 процента превысило итоги предыдущего года. Особенно востребованы у покупателей были игристые и ликерные вина, а на виноградные вина спрос вырос лишь на 1,2 процента.

Рост спроса может быть связан с тем, что на российском рынке появилось очень много вина местного производства, Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль. Но для более уверенных выводов стоит глубоко проанализировать статистику по годам, а также узнать мнения участников рынка, включая профильные ведомства — Минздрав и Роспотребнадзор, добавил он.

Увеличение потребления вина в стране может быть связано и с желанием сократить потребление спиртного с более высоким градусом, допустил в разговоре с «Лентой.ру» основатель УК HotConsulting Роман Сабиржанов.

«Мировая практика борьбы с алкоголизмом имеет длительную историю, включая вырубку виноградников в СССР», — напомнил он.

При этом в последние двадцать лет общая политика в РФ направлена на снижение потребления крепких алкогольных напитков, заметил спикер. Итогом, по его словам, должно стать уменьшение смертности и улучшение здоровья населения.

На 15 % упали продажи алкоголя в России в первом квартале 2025 года.

В 2025 году изменения догнали и Россию. Продажи алкоголя здесь упали в первом квартале почти на 15 процентов, и это коснулось не только крепких напитков, но и почти всего сегмента (за исключением игристых вин и ликероводочных изделий). На происходящее повлияли изменения порядка расчета акциза, связанные с инфляцией ценовые факторы, а также пошлины на спиртное, ввозимое из-за рубежа. Стоимость европейского вина сейчас составляет от 800 рублей за бутылку, то есть удорожание оказалось практически двукратным, отмечают эксперты.

Основной спрос в стране при этом по-прежнему приходится на вино до 600 рублей, рассказал директор по маркетингу «Абрау-Дюрсо» Василий Дмитриев. А в пресс-службе X5 Клуба уточнили, что бюджетные вина стоимостью менее тысячи рублей россияне выбирают в 47 процентах случаев относительно всех покупок в категории вина. Еще 42 процента покупают вина по средним ценам (до 2 тысяч рублей), и только 11 процентов населения приобретают вино выше этой стоимости.

Полюбили россияне и сухое вино

Винные предпочтения в разных странах формируются под влиянием культуры и гастрономических традиций, подчеркнул в беседе с «Лентой.ру» Дмитриев. В странах Европы, по словам спикера, доля сладких игристых вин значительно ниже. Основной спрос там приходится на более сухие сорта, в частности брют и экстра-брют. Россия в этом плане демонстрирует уникальный путь, заметно отличающийся от европейских стран, указал он, но предпочтения россиян тоже начинают меняться.

«В последние годы среди россиян отмечается устойчивый рост интереса к более сухим винам. Все больше потребителей делают выбор в пользу таких напитков не из-за моды на них, а благодаря осознанию их вкусовой выразительности и баланса», — Василий Дмитриев, директор по маркетингу «Абрау-Дюрсо».

Белые и красные сухие вина действительно стояли в 2023-2024 году на первом месте по спросу в городах-миллионниках, подтвердили во внешней пресс-службе X5 Клуба. Наименее популярными там назвали розовые сладкие вина и красные брют. Единственными, кто массово предпочитает полусладкие вина, в стране оказались жители Уфы: в прошлом году они приобрели 7,5 тысячи литров красного полусладкого вина и 7,2 тысячи белого полусладкого, обратили внимание в торговой сети.

Представитель «Абрау-Дюрсо» назвал популяризацию розовых вин одной из устойчивых тенденций последних лет (не уточнив, однако, идет ли речь о сухих или сладких напитках). Если раньше их воспринимали скорее как сезонный, нишевый продукт, то сегодня розе, по его словам, занимает все более устойчивое положение в структуре потребления.

Тренд на безалкогольные напитки в России также присутствует: потребители все чаще выбирают продукцию с минимальным содержанием алкоголя или вовсе без него.

«Это выражается в росте сегмента sober curious — людей, которые предпочитают пить меньше, но хотят сохранить атмосферу праздника и общения», — говорит Сабиржанов.

Данный подход, по его словам, позволяет им избегать последствий на следующий день, а мода на осознанное потребление не только влияет на поведение россиян, но и меняет рынок.