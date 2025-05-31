Правила холодильника: как хранить продукты дома
По словам экспертов, неправильное хранение продуктов может привести к их быстрой порче и к пищевым отравлениям.
Одним из критериев является температура в холодильнике. В заморозке рекомендуется выставить ее не выше -18 °С. При этом не стоит снова замораживать уже оттаявшие при комнатной температуре продукты.
Внутри основного отсека должно быть от 0 до +4 °С, чтобы предотвратить размножение бактерий.
Важно и товарное соседство продуктов. Их лучше разделить по категориям:
- мясо и рыбу размещать на нижней полке в герметичных контейнерах, чтобы они ни с чем не соприкасались;
- молочные продукты не хранить в дверце, так как температура в ней колеблется;
- сухие продукты (крупы, макароны и т. д.) держать в герметичных контейнерах в сухом и темном месте, чтобы защитить от влаги и прямых солнечных лучей;
- свежие овощи и фрукты класть отдельно от мяса и рыбы, так как они имеют разную биологию. Патогенные микроорганизмы могут перебраться на другой продукт;
- термически обработанные мясо и рыба после приготовления станут безопасными;
- приготовленные фрукты и овощи быстрее портятся.
Кроме того, рекомендуется периодически проводить ревизию холодильника - проверять срок годности залежалых продуктов, если он истек - выбросить их.
Также специалисты советуют заранее прочитать этикетку на товаре от производителя, чтобы соблюсти все условия хранения.
Не стоит и перегружать холодильник - в нем воздух должен циркулировать свободно. Иначе температура будет неравномерной, что приведет к быстрой порче еды.
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