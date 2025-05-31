Не только омлет и глазунья: пять рецептов с сырыми и вареными яйцами

Яйца — один из самых универсальных продуктов на кухне. Они спасают утром, когда всем вечно некогда, становятся основой для выпечки и добавляют шелковистости соусам. Кроме того, яйца полезны в любом возрасте благодаря идеальному сочетанию белка, жиров, витаминов и микроэлементов. В одном яйце — полноценный белок, содержащий все незаменимые аминокислоты, а также витамины A, D, E, B12 и холин, поддерживающий здоровье мозга и печени. В детстве яйца способствуют росту и развитию, взрослым помогают сохранять энергию и концентрацию, а пожилым — поддерживать мышечную массу и здоровье глаз благодаря лютеину.

Но за пределами привычной глазуньи и болтуньи скрывается целый мир вкусных и необычных блюд — и это особенно важно, если вы имеете дело с привередами, которым омлет не нравится по своей текстуре, а просто вареные яйца им кажутся сухими (и это довольно частая история). Шеф-повар Руслан Миронов дал интересные рецепты, в которых яйца играют главную роль

Японское маринованное яйцо (Адзитамы)

Прекрасно подойдет к лапше, салату или просто с рисом.

Ингредиенты:

Яйца — 4 шт.

Соевый соус — 100 мл.

Вода — 100 мл.

Мирин — 2 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую — 6 минут после закипания. Сразу переложите в холодную воду, подержите и очистите. Смешайте соевый соус, воду, мирин и сахар. Поместите яйца в маринад и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Французский мусс с сырым желтком и сыром

Пикантная закуска с нежной текстурой.

Ингредиенты:

Желток — 1 шт.

Творожный сыр — 100 г.

Горчица дижонская — 1 ч. л.

Черный перец — по вкусу.

Соль — щепотка.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты до однородности венчиком или в блендере. Подайте мусс на подсушенных кусочках багета или как дип к овощам (или выложите на половинки вареного белка).

Тосканский салат с яйцом всмятку и зеленым горошком

Легкий и свежий летний ужин.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Зеленый горошек (свежий или замороженный) — 100 г.

Мята — 3 листика.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Руккола — 1 горсть.

Молодой редис — 3 шт.

Пармезан — 20 г.

Приготовление:

Яйца сварите всмятку (4 минуты после закипания). Горошек отварите 2–3 минуты. Смешайте с рукколой, нарезанным на тонкие кружки редисом, порванной мятой, лимонным соком и маслом. Сверху выложите яйца, разрезанные пополам, и посыпьте пармезаном.

Яблочный крем-десерт с сырым яйцом (по-итальянски «zabaione»)

Легкий десерт с насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

Яблоко — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 100 г.

Вино Марсала (или белое сладкое) — 50 мл.

Корица — щепотка.

Приготовление:

Натрите яблоко на терке. В миске взбейте яйцо с сахаром на водяной бане до пышной пены. Добавьте вино и взбивайте еще 5 минут, пока масса не станет густой и воздушной. Вмешайте яблоко и корицу. Подавайте теплым или охлажденным.

Рис с яйцом по-китайски

Простое блюдо, которое неожиданно влюбляет в себя — кстати, его обожают дети, которые по отдельности неохотно едят и рис, и яйца.

Ингредиенты:

Рис отварной — 200 г.

Яйцо — 1 шт.

Соевый соус — 1 ст. л.

Зеленый лук — 1 перо.

Кунжутное масло — 1 ч. л.

Соль — по вкусу.

Чеснок — 1 зубчик.

Приготовление:

Разогрейте масло, обжарьте измельченный чеснок. Вбейте яйцо, быстро перемешайте, добавьте рис. Влейте соевый соус, посолите, обжарьте 3–5 минут. Перед подачей посыпьте зеленым луком.