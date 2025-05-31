Какие ягоды из Красной книги есть в лесах Подмосковья и что грозит за их сбор

В преддверии ягодного сезона заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил гражданам об уголовной ответственности за сбор краснокнижных ягод, таких как костяника и княженика. Это может повлечь за собой лишение свободы на срок до четырех лет. Также сбор любых ягод запрещен в национальных парках, заповедниках и других охраняемых территориях. «Вечерняя Москва» узнала у биолога, агронома Михаила Воробьева, какие ягоды, занесенные в Красную книгу, встречаются в лесах Подмосковья и действительно ли можно получить наказание за их сбор.

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По его словам, костяника встречается в подмосковных лесах, однако эта ягода вряд ли многим придется по вкусу из-за больших косточек внутри.

Толку от нее никакого, она полностью оправдывает свое название. У костяники ягоды похожи на малину, но их очень мало на ветке — от силы три или пять. А внутри у них большие косточки, поэтому они съедобные, но в отличие от малины приходится плеваться костями или глотать их, они при этом еще и хрустят на зубах, — сказал он.

Эксперт добавил, что княженика, или малина арктическая, в лесах Подмосковья не встречается. На сегодняшний день ее активно культивируют как садовое растение, уже выведено много сортов для выращивания этой ягоды на садовых участках.

Урожай у княженики небольшой в отличие от малины, но вкус у нее более приятный. В прошлом ее собирали для князей. Этой ягоды нет в лесах московского региона, это не ее ареал обитания, — объяснил Воробьев.

Эксперт отметил, что если жители Подмосковья по своему незнанию соберут ягоды, которые находятся в Красной книге, то маловероятно, что об этом кто-то узнает, поэтому о наказании речи идти не может.

Похожим образом обстоит ситуация со сбором краснокнижных грибов в Подмосковье. За случайный сбор предусмотрен штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей, а за умышленный — до четырех лет принудительных работ и штраф, достигающий одного миллиона рублей. Кто за этим следит и действительно ли можно получить столь суровое наказание — в материале «ВМ».