Нутрициолог предупредил о сроках хранении клубники

Срок хранения клубники уменьшается, если мыть её заранее, заявила диетолог и нутрициолог Лариса Никитина.

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В беседе с URA.RU она отметила, что июнь — самый актуальный месяц для клубники, поскольку в большинстве регионов России начинается сбор ягоды. При этом сезон зависит от региона и погодных условий.

«Если клубника выросла у вас в регионе или рядом — вот это то, что нужно. Пахнет с лотка, как с грядки. Такая ягода и вкуснее, и полезнее», — подчеркнула эксперт.

Чтобы правильно выбрать клубнику, нужно обращать внимание на её запах — без аромата ягода является недозрелой или выращенной с химией.

Кроме того, ягоды должны быть плотными, без плесени, насыщенно-красными, с зелёной свежей плодоножкой. Натуральная клубника также имеет неправильную форму с изгибами.

Клубнику из магазина нужно мыть непосредственно перед употреблением, используя только проточную воду — замачивание недопустимо. Чтобы ягоды не стали водянистыми, плодоножки следует удалять уже после мытья. Для тщательной очистки можно на 2-3 минуты замочить ягоды в растворе соды (чайная ложка на литр воды), после чего обязательно ополоснуть.

Ранее детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина сообщила, что клубнику нужно есть не на голодный желудок, а после приёма пищи.