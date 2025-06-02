После открытия банки томатной пасты часто остается лишнее. Чтобы продукт не испортился, есть простой способ сохранить его надолго.

Переложите пасту в обычный целлофановый пакет, разровняйте тыльной стороной ножа и разделите на небольшие порции. Уберите в морозильник. Когда паста замерзнет, плитку легко будет отломить – как шоколад. Вы сможете использовать ровно столько, сколько нужно, и не выбрасывать остатки. Такой способ удобен, экономичен и подходит даже для небольших блюд. Такой способ также работает и с другими густыми соусами.

Почему не стоит хранить специи рядом с плитой

Паста сохраняет вкус и консистенцию. Храните замороженные порции до нескольких месяцев.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.