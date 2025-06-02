Простой рецепт cладких пирожков с щавелем

Сладкие пирожки с щавелем впервые попробовала в Твери. Хотя начинка необычная, пирожки всем понравились, теперь пеку их сама. Делюсь рецептом.

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1 стакан молока;

по 2 ст. л сахара, растительного и сливочного масла;

пол чайной ложки соли;

5 г дрожжей;

400 г муки;

2 яйца.

Начинка:

0,5 кг щавеля;

сахар;

крахмал.

Смешать все продукты для теста. Оставить в теплом месте на 30 минут.

Щавель промыть в проточной воде, мелко нарезать, залить кипятком на несколько минут, слить воду. В щавель добавить ванилин.

Тесто разделить на 20 порций, раскатать, на каждый кусочек положить чайную ложку крахмала, затем 1 столовую ложку щавеля, сверху 1 чайную ложку сахара. Слепить пирожок. На противень положить пергамент, уложить пирожки, смазать яичным желтком, выпекать 20 минут при 180 градусах.