Простой рецепт cладких пирожков с щавелем

Простой рецепт: сладкие пирожки с щавелем
Сладкие пирожки с щавелем впервые попробовала в Твери. Хотя начинка необычная, пирожки всем понравились, теперь пеку их сама. Делюсь рецептом.
- 1 стакан молока;
- по 2 ст. л сахара, растительного и сливочного масла;
- пол чайной ложки соли;
- 5 г дрожжей;
- 400 г муки;
- 2 яйца.
Начинка:
- 0,5 кг щавеля;
- сахар;
- крахмал.
Смешать все продукты для теста. Оставить в теплом месте на 30 минут.
Щавель промыть в проточной воде, мелко нарезать, залить кипятком на несколько минут, слить воду. В щавель добавить ванилин.
Тесто разделить на 20 порций, раскатать, на каждый кусочек положить чайную ложку крахмала, затем 1 столовую ложку щавеля, сверху 1 чайную ложку сахара. Слепить пирожок. На противень положить пергамент, уложить пирожки, смазать яичным желтком, выпекать 20 минут при 180 градусах.