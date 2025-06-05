Традиционные и необычные рецепты окрошки

Июнь — идеальное время для окрошки. В жаркую погоду хочется чего-то легкого и освежающего, а холодные супы — лучший способ сменить привычное меню и почувствовать настоящее лето. MIR24.TV подготовил подборку самых вкусных рецептов окрошки.
Любители этого блюда делятся на два лагеря: одни предпочитают окрошку на квасе, другие — на кисломолочных напитках. Но это вовсе не противоречие: основу можно приготовить универсальную, а заливать по настроению — квасом, кефиром, таном или айраном.
Окрошка классическая, с колбасой
Именно этот вариант окрошки многие любят с детства и считают самым-самым правильным.
Ингредиенты:
- Колбаса «докторская 0,5 кг
- Редиска 200 г
- Огурцы 2-3 шт.
- Яйца вареные 3 шт.
- Картофель 4 шт.
- Укроп небольшой пучок
- Соль по вкусу
- Горчица готовая 1 ст. л.
- Квас хлебный 1,5 л.
- Сметана 100 г
Как приготовить:
Яйца и картофель в мундире отварить и остудить, затем очистить.
Пару желтков отделить и отложить.
Яйца, картошку и все овощи нарезать мелкими кубиками и выложить в кастрюлю. Добавить мелко нарезанный укроп, посолить и перемешать.
Отложенные в сторону желтки помять вилкой, добавить горчицу и небольшое количество кваса. Все перемешать, добиваясь однородной консистенции. Затем смешать эту заправку с квасом. Она обеспечит окрошке необходимую остроту.
Впрочем, дети и некоторые взрослые не любят островатый вариант окрошки. Тогда можно добавлять заправку по вкусу прямо в порции только тем, кто любит классику.
Разложить основу по глубоким тарелкам и залить квасом. Добавить по вкусу заправку с горчицей и сметану.
На айране, с говядиной
Шеф-повар Андрей Лазарев смешивает для заправки такой окрошки тан и айран. Но по желанию гостей подает это блюдо и с квасом.
Ингредиенты:
- Редиска 200 г
- Огурец свежий 200 г
- Картофель отварной 200 г
- Лук зеленый 30 г
- Петрушка 30 г
- Говядина отварная 300 г
- Яйца 4 шт
- Соль по вкусу
- Горчица 30 г
- Хрен 40 г
- Квас или напиток «тан-айран 2 л
Как приготовить:
Отварную говядину и отварной картофель остудить и нарезать кубиками. Яйца отварить, остудить и очистить. Затем мелко порубить. Редис нарезать тонкой соломкой. Огурец нарезать на мелкие кубики. Лук мелко покрошить и потолочь с солью.
Соединить все ингредиенты, перемешать и посолить. Укроп и петрушку мелко порубить. В порционную тарелку выложить заправку, хрен и горчицу. По желанию подавать с квасом или напитком «тан-айран. Украсить зеленью.
С копченой рыбой
Мы привыкли делать окрошку с отварным мясом или с колбасой, но оказывается, с копченой рыбой получается еще вкуснее. Попробуйте приготовить эту необычную окрошку, и она станет для вас самой любимой! Рецептом поделился шеф-повар Ростислав Ерешко.
Ингредиенты:
- Огурец 250 г
- Яйца 4 шт.
- Редис 150 г
- Картофель отварной 200 г
- Укроп 50 г
- Лук зеленый 50 г
- Копченая рыба 1 кг
- Соль по вкусу
- Сахар 2 ст. л.
- Горчица дижонская 100 г
- Хрен сливочный 100 г
- Квас 2 л
Как приготовить:
Все овощи нарезать соломкой и соединить в одной посуде. Зелень мелко порубить.
Квас замешать с отварными, измельченными желтками, горчицей и хреном, затем посолить и добавить сахар. Все овощи выложить в тарелку и залить заправкой из кваса. Копченую рыбу разобрать на небольшие кусочки филе и добавить в окрошку. Подать, украсив зеленью.
На шампанском, с креветками
Если вы хотите удивить гостей, то приготовьте премиальный вариант окрошки — с креветками, на игристом вине.
Ингредиенты:
- Картофель 2 шт.
- Перепелиные яйца 6 шт.
- Огурцы 2 шт.
- Редиска 3 шт.
- Креветки королевские 6 шт.
- Базилик 4 веточки
- Сметана 3 ст. л.
- Полусухое игристое вино 0,5 л
- Соль, перец по вкусу
Как приготовить:
Отварной охлажденный картофель очистить и нарезать небольшими кубиками. Один огурец натереть на терке и добавить к картофелю.
Второй огурец вместе с редиской нарезать кружочками.
Листья базилика мелко порубить.
Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и разрезать пополам.
Креветки отварить и очистить от панциря.
Подготовленные ингредиенты разложить по пиалам, посолить, поперчить, добавить свежую зелень и охлажденную сметану.
Блюдо украсить свежей зеленью.
Непосредственно перед подачей влить в тарелку охлажденное игристое.
Приятного аппетита!