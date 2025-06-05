Традиционные и необычные рецепты окрошки

Июнь — идеальное время для окрошки. В жаркую погоду хочется чего-то легкого и освежающего, а холодные супы — лучший способ сменить привычное меню и почувствовать настоящее лето. MIR24.TV подготовил подборку самых вкусных рецептов окрошки.

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Любители этого блюда делятся на два лагеря: одни предпочитают окрошку на квасе, другие — на кисломолочных напитках. Но это вовсе не противоречие: основу можно приготовить универсальную, а заливать по настроению — квасом, кефиром, таном или айраном.

Окрошка классическая, с колбасой

Именно этот вариант окрошки многие любят с детства и считают самым-самым правильным.

Ингредиенты:

Колбаса «докторская 0,5 кг

Редиска 200 г

Огурцы 2-3 шт.

Яйца вареные 3 шт.

Картофель 4 шт.

Укроп небольшой пучок

Соль по вкусу

Горчица готовая 1 ст. л.

Квас хлебный 1,5 л.

Сметана 100 г

Как приготовить:

Яйца и картофель в мундире отварить и остудить, затем очистить.

Пару желтков отделить и отложить.

Яйца, картошку и все овощи нарезать мелкими кубиками и выложить в кастрюлю. Добавить мелко нарезанный укроп, посолить и перемешать.

Отложенные в сторону желтки помять вилкой, добавить горчицу и небольшое количество кваса. Все перемешать, добиваясь однородной консистенции. Затем смешать эту заправку с квасом. Она обеспечит окрошке необходимую остроту.

Впрочем, дети и некоторые взрослые не любят островатый вариант окрошки. Тогда можно добавлять заправку по вкусу прямо в порции только тем, кто любит классику.

Разложить основу по глубоким тарелкам и залить квасом. Добавить по вкусу заправку с горчицей и сметану.

На айране, с говядиной

Шеф-повар Андрей Лазарев смешивает для заправки такой окрошки тан и айран. Но по желанию гостей подает это блюдо и с квасом.

Ингредиенты:

Редиска 200 г

Огурец свежий 200 г

Картофель отварной 200 г

Лук зеленый 30 г

Петрушка 30 г

Говядина отварная 300 г

Яйца 4 шт

Соль по вкусу

Горчица 30 г

Хрен 40 г

Квас или напиток «тан-айран 2 л

Как приготовить:

Отварную говядину и отварной картофель остудить и нарезать кубиками. Яйца отварить, остудить и очистить. Затем мелко порубить. Редис нарезать тонкой соломкой. Огурец нарезать на мелкие кубики. Лук мелко покрошить и потолочь с солью.

Соединить все ингредиенты, перемешать и посолить. Укроп и петрушку мелко порубить. В порционную тарелку выложить заправку, хрен и горчицу. По желанию подавать с квасом или напитком «тан-айран. Украсить зеленью.

С копченой рыбой

Мы привыкли делать окрошку с отварным мясом или с колбасой, но оказывается, с копченой рыбой получается еще вкуснее. Попробуйте приготовить эту необычную окрошку, и она станет для вас самой любимой! Рецептом поделился шеф-повар Ростислав Ерешко.

Ингредиенты:

Огурец 250 г

Яйца 4 шт.

Редис 150 г

Картофель отварной 200 г

Укроп 50 г

Лук зеленый 50 г

Копченая рыба 1 кг

Соль по вкусу

Сахар 2 ст. л.

Горчица дижонская 100 г

Хрен сливочный 100 г

Квас 2 л

Как приготовить:

Все овощи нарезать соломкой и соединить в одной посуде. Зелень мелко порубить.

Квас замешать с отварными, измельченными желтками, горчицей и хреном, затем посолить и добавить сахар. Все овощи выложить в тарелку и залить заправкой из кваса. Копченую рыбу разобрать на небольшие кусочки филе и добавить в окрошку. Подать, украсив зеленью.

На шампанском, с креветками

Если вы хотите удивить гостей, то приготовьте премиальный вариант окрошки — с креветками, на игристом вине.

Ингредиенты:

Картофель 2 шт.

Перепелиные яйца 6 шт.

Огурцы 2 шт.

Редиска 3 шт.

Креветки королевские 6 шт.

Базилик 4 веточки

Сметана 3 ст. л.

Полусухое игристое вино 0,5 л

Соль, перец по вкусу

Как приготовить:

Отварной охлажденный картофель очистить и нарезать небольшими кубиками. Один огурец натереть на терке и добавить к картофелю.

Второй огурец вместе с редиской нарезать кружочками.

Листья базилика мелко порубить.

Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и разрезать пополам.

Креветки отварить и очистить от панциря.

Подготовленные ингредиенты разложить по пиалам, посолить, поперчить, добавить свежую зелень и охлажденную сметану.

Блюдо украсить свежей зеленью.

Непосредственно перед подачей влить в тарелку охлажденное игристое.

Приятного аппетита!