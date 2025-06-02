Как в СССР: в России планируют возродить обязательный ГОСТ на продукты

РИА "ФедералПресс"

Минпромторг РФ предложил обязать российских производителей пищевых продуктов выпускать продукцию по ГОСТу. На текущий момент пищевики производят продукты питания по собственным стандартам и техусловиям. По словам представителей отрасли, переход на госстандарты может существенно сократить ассортимент продуктов и привести к резкому росту цен. Как может измениться рынок пищевой продукции в России, читайте в материале «ФедералПресс».

В России планируют вернуть обязательный ГОСТ на продукты
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Повышение качества

Минпромторг аргументирует необходимость перехода на ГОСТ стремлением повысить качество и безопасность пищевой продукции. Согласно пояснениям ведомства, обязательное соответствие ГОСТу систематизирует требования к производству и повысит доверие потребителей к российским продуктам. В ведомстве отмечают, что сейчас стандарты ГОСТ носят добровольный характер, и производители нередко используют ТУ для выпуска продукции с характеристиками, которые могут не соответствовать строгим государственным стандартам.

Законопроект о стандартизации, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2025 года, по мнению авторов инициативы, должен повысить прослеживаемость и качество продукции, а также упростить контроль со стороны надзорных органов.

Реакция бизнеса

Крупные производители пищевой продукции, включая членов ассоциации «Руспродсоюз», выступили против инициативы. В письме, направленном в Минсельхоз, они указали, что обязательное внедрение ГОСТов может привести к серьезным последствиям для отрасли. По оценкам бизнеса, переход на госстандарты потребует значительных затрат на перестройку производственных процессов, изменения состава продукции и переоформления разрешительных документов. Это, в свою очередь, может спровоцировать рост цен на продукты питания.

Кроме того, представители отрасли прогнозируют сокращение ассортимента. Например, до 10 % брендов молочной продукции могут исчезнуть с рынка, так как их рецептуры не соответствуют строгим требованиям ГОСТа.

Опыт СССР

В Советском Союзе пищевая промышленность строго регулировалась государственными стандартами, которые охватывали практически все категории продуктов – от хлеба и молока до колбас и консервов. Например, ГОСТ 23670-79 для вареных колбас или ГОСТ 1129-72 для подсолнечного масла устанавливали четкие требования к составу, технологии производства, упаковке и хранению.

Многие советские продукты остались в памяти россиян как более «натуральные» именно из-за строгих требований ГОСТа к составу. Так, известный «советский пломбир» по ГОСТу 117-41 производился из цельного молока, сливочного масла и сахара без заменителей жира или искусственных ароматизаторов.

Строгие нормы обеспечивали жесткий контроль качества продукции и использование натуральных ингредиентов, но в то же время влекли за собой ограниченный ассортимент продуктов, доступных простому жителю СССР.

Что говорят эксперты

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко отметила, что переход на госстандарты не приведет к резкому росту цен на продукты.

«Говорить о резком росте цен не стоит, потому что часть продукции, находящейся на полках магазинов, уже была произведена по ГОСТу, а другая часть может немного, процентов на 5–7, подняться в цене, но в любом случае будет альтернативная продукция, которая останется по прежней стоимости», – сказала Коваленко в беседе с «ФедералПресс».

Она отметила, что может увеличиться срок производства, а также состав самих продуктов питания. С точки зрения потребителей это повлияет на повышение качества и ответственности производителей за свой ассортимент, который, впрочем, может временно измениться.

«Если смотреть на ассортимент, то временно возможно его изменение, но на небольшой период времени, пока будет согласование новых составов продукции и поиск поставщиков. В дальнейшем все виды продукции вновь окажутся на прилавках магазинов. Категории, которые могут временно исчезнуть, – это частично сладости, газированные напитки, возможно, частично колбасы, в целом вся остальная продукция будет в прежних объемах», – объяснила аналитик.

Заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов связал инициативу Минпромторга с ростом общественного запроса на качество продуктов питания.

«Выпуск продукции по ГОСТу во многом отвечает запросам части потребителей, которые часто выбирают продукты и услуги, на которых есть отсылка к советским ГОСТам, знаку качества и т. д. Люди хотят быть уверены в качестве, отсутствии заменителей, безопасности продукции. Есть и потребность выделить товары, реально соответствующие ГОСТу, и только похожие на это, имитирующие похожие на ГОСТы знаки на этикетках», – заявил Цыганов.

По мнению экономиста, внедрение обязательного ГОСТа может отразиться на ассортименте пищевых продуктов как самого дешевого, так и эксклюзивного сегмента.

«Есть проблемы, связанные с новыми, эксклюзивными товарами, которые будут не соответствовать ГОСТу, но будут лучше. Возможность их выпуска, конечно, должна сохраниться. Есть и проблемы с выпуском эрзац-товаров с нетрадиционными для России сортами мяса, заменителями животных жиров, с товарами с заниженным качеством, которые или не получится выпускать в продажу, или придется продавать дешевле для потребителей, готовых экономить, в том числе на качестве и безопасности потребляемой продукции», – заключил он.
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