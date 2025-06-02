В России планируют вернуть обязательный ГОСТ на продукты

Минпромторг РФ предложил обязать российских производителей пищевых продуктов выпускать продукцию по ГОСТу. На текущий момент пищевики производят продукты питания по собственным стандартам и техусловиям. По словам представителей отрасли, переход на госстандарты может существенно сократить ассортимент продуктов и привести к резкому росту цен. Как может измениться рынок пищевой продукции в России, читайте в материале «ФедералПресс».

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Повышение качества

Минпромторг аргументирует необходимость перехода на ГОСТ стремлением повысить качество и безопасность пищевой продукции. Согласно пояснениям ведомства, обязательное соответствие ГОСТу систематизирует требования к производству и повысит доверие потребителей к российским продуктам. В ведомстве отмечают, что сейчас стандарты ГОСТ носят добровольный характер, и производители нередко используют ТУ для выпуска продукции с характеристиками, которые могут не соответствовать строгим государственным стандартам.

Законопроект о стандартизации, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2025 года, по мнению авторов инициативы, должен повысить прослеживаемость и качество продукции, а также упростить контроль со стороны надзорных органов.

Реакция бизнеса

Крупные производители пищевой продукции, включая членов ассоциации «Руспродсоюз», выступили против инициативы. В письме, направленном в Минсельхоз, они указали, что обязательное внедрение ГОСТов может привести к серьезным последствиям для отрасли. По оценкам бизнеса, переход на госстандарты потребует значительных затрат на перестройку производственных процессов, изменения состава продукции и переоформления разрешительных документов. Это, в свою очередь, может спровоцировать рост цен на продукты питания.

Кроме того, представители отрасли прогнозируют сокращение ассортимента. Например, до 10 % брендов молочной продукции могут исчезнуть с рынка, так как их рецептуры не соответствуют строгим требованиям ГОСТа.

Опыт СССР

В Советском Союзе пищевая промышленность строго регулировалась государственными стандартами, которые охватывали практически все категории продуктов – от хлеба и молока до колбас и консервов. Например, ГОСТ 23670-79 для вареных колбас или ГОСТ 1129-72 для подсолнечного масла устанавливали четкие требования к составу, технологии производства, упаковке и хранению.

Многие советские продукты остались в памяти россиян как более «натуральные» именно из-за строгих требований ГОСТа к составу. Так, известный «советский пломбир» по ГОСТу 117-41 производился из цельного молока, сливочного масла и сахара без заменителей жира или искусственных ароматизаторов.

Строгие нормы обеспечивали жесткий контроль качества продукции и использование натуральных ингредиентов, но в то же время влекли за собой ограниченный ассортимент продуктов, доступных простому жителю СССР.

Что говорят эксперты

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко отметила, что переход на госстандарты не приведет к резкому росту цен на продукты.

«Говорить о резком росте цен не стоит, потому что часть продукции, находящейся на полках магазинов, уже была произведена по ГОСТу, а другая часть может немного, процентов на 5–7, подняться в цене, но в любом случае будет альтернативная продукция, которая останется по прежней стоимости», – сказала Коваленко в беседе с «ФедералПресс».

Она отметила, что может увеличиться срок производства, а также состав самих продуктов питания. С точки зрения потребителей это повлияет на повышение качества и ответственности производителей за свой ассортимент, который, впрочем, может временно измениться.

«Если смотреть на ассортимент, то временно возможно его изменение, но на небольшой период времени, пока будет согласование новых составов продукции и поиск поставщиков. В дальнейшем все виды продукции вновь окажутся на прилавках магазинов. Категории, которые могут временно исчезнуть, – это частично сладости, газированные напитки, возможно, частично колбасы, в целом вся остальная продукция будет в прежних объемах», – объяснила аналитик.

Заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов связал инициативу Минпромторга с ростом общественного запроса на качество продуктов питания.

«Выпуск продукции по ГОСТу во многом отвечает запросам части потребителей, которые часто выбирают продукты и услуги, на которых есть отсылка к советским ГОСТам, знаку качества и т. д. Люди хотят быть уверены в качестве, отсутствии заменителей, безопасности продукции. Есть и потребность выделить товары, реально соответствующие ГОСТу, и только похожие на это, имитирующие похожие на ГОСТы знаки на этикетках», – заявил Цыганов.

По мнению экономиста, внедрение обязательного ГОСТа может отразиться на ассортименте пищевых продуктов как самого дешевого, так и эксклюзивного сегмента.