Семь простых рецептов холодных супов

Как приготовить вкусные холодные супы на лето. Рецепты окрошки, свекольника и других освежающих блюд для жаркой погоды — в материале Super.

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Знойная погода диктует свои правила, заставляя скорректировать меню. Холодные супы прекрасно справляются с задачей освежить в жару. Представляем рецепты вкусных первых блюд, на которые не уйдёт много времени.

Окрошка с курицей на минералке

Пока не утихает главный спор века «Окрошка — на квасе или на кефире?», мы предлагаем приготовить её на минеральной воде. И нет, ввязываться в дискуссию о том, какая основа вкуснее, мы не собираемся. Ещё и посоветуем заменить традиционную колбасу на копчёную курочку.

Ингредиенты:

минеральная вода с газом;

2 копчёных куриных окорочка;

4 картофелины;

5 яиц;

3 огурца;

8 редисок;

зелёный лук;

укроп;

петрушка;

1 ст. л. лимонного сока;

сметана;

соль.

Приготовление

Сварите яйца и картофель, остудите, почистите, нарежьте мелким кубиком. Таким же образом нашинкуйте курицу, огурцы и редис. Измельчите лук, укроп и петрушку, разотрите с солью толкушкой. Перемешайте все продукты, залейте минералкой, добавьте сметану и немного лимонного сока.

Свекольник (холодник)

Подобно окрошке, холодник или свекольник может готовиться на разной основе — на кефире, свекольном или щавелевом отваре. Однако, в отличие от окрошки, наш герой — это сугубо вегетарианское блюдо.

Ингредиенты:

3 свёклы;

3 средних огурца;

Небольшой пучок укропа;

Небольшой пучок зелёного лука;

кефир;

1 ст. л. сахара;

соль;

6 яиц;

сметана.

Приготовление

Почистите свёклу, сварите или запеките. Остудите и нарежьте тонкой соломкой. Нашинкуйте зелень. Нарежьте огурцы тоже соломкой. Сварите яйца, отделите желтки от белков. Желтки разотрите с зеленью. Белки нарежьте соломкой. Выложите все ингредиенты в кастрюлю, залейте кефиром, добавьте соль, сахар, лимонный сок. Дайте настояться в холодильнике в течение часа. При подаче положите в каждую тарелку ложку сметаны.

Гаспачо

Традиционный испанский суп гаспачо у всех ассоциируется с помидорами, которые, впрочем, добавлять в блюдо стали лишь в XIX веке. До этого его делали из хлеба, воды, оливкового масла и чеснока.

Ингредиенты:

1 огурец;

1 болгарский перец;

Половина красной луковицы;

2 ломтика вчерашнего хлеба;

2 зубчика чеснока;

винный уксус;

оливковое масло;

зира, соль, чёрный молотый перец.

Для топпинга:

сухарики;

зелень;

яйцо;

хамон;

огурец;

болгарский перец;

репчатый лук.

Приготовление

Сделайте на кожице помидоров несколько надрезов, обдайте овощи кипятком, снимите шкурку. Разрежьте томаты на несколько частей. Порежьте огурец, лук и болгарский перец на несколько кусков средней величины. Выложите все овощи в блендер, измельчите их до однородной массы, добавив масло, уксус, чеснок, специи. Обрежьте корочку у хлеба, получившиеся ломтики погрузите в суп на 10 минут, чтобы хлеб хорошо пропитался жидкостью. Потом снова пюрируйте блендером. Дайте гаспачо настояться в холодильнике в течение 2–3 часов. Порежьте мелким кубиком ингредиенты (все или на выбор) для топпинга.

Ахобланко

В переводе с испанского ajo blanco означает «белый чеснок». И пусть в блюде чеснока не так уж и много, но цвет оно действительно имеет белый. А потому суп часто называют белым гаспачо.

Ингредиенты:

300 г вчерашнего чуть подсушенного хлеба;

1 л холодной воды;

100 мл оливкового масла;

300 г миндаля;

1 зубчик чеснока;

2 ч. л. уксуса;

соль;

виноград для украшения.

Приготовление

Замочите миндаль в воде на ночь. Утром снимите с него кожицу. Положите в ту же воду хлеб, дайте ему пропитаться жидкостью. Все ингредиенты поместите в кастрюлю и пробейте блендером до однородного состояния. Подавайте суп, украсив ягодами винограда.

Вишисуаз

Благодаря Людовику XV суп «вишисуаз» был особенно популярен в XVIII веке. Но со смертью французского короля ушёл в небытие и суп, чтобы вернуться на гастрономический Олимп уже в XX веке. Летом 1917 года французский шеф-повар приготовил холодное блюдо на мероприятии в США и назвал его в честь родного города Виши.

Ингредиенты:

0,5 л овощного или куриного бульона;

200 мл сливок;

250 г картофеля;

300 г лука-порея;

1 луковица;

1 зубчик чеснока;

50 г сливочного масла;

щепотка мускатного ореха;

соль, перец.

Приготовление

Нарежьте кубиком луковицу, обжарьте в кастрюле на сливочном масле до прозрачности. Нарежьте порей, добавьте в кастрюлю, обжарьте до мягкости. Нарежьте картофель, положите в кастрюлю с луком, влейте бульон, доведите до кипения, варите около 20–30 минут, пока картофель не станет мягким. Остудите суп. Добавьте сливки и чеснок, специи. Пробейте блендером до кремообразного состояния. Протрите суп через сито. Поставьте в холодильник на час.

Крем-суп из шпината

Говорят, дамы во времена Людовика XI нашли эффективное (но это не точно) средство для борьбы с морщинами — супы-пюре. Якобы если поменьше жевать, морщин будет меньше. Утверждение спорное, зато учёными доказана польза шпината, из которого легко приготовить холодный суп-пюре.

Ингредиенты:

3 картофелины;

120 г свежего шпината;

6 перепелиных яиц;

200 мл 15% сливок;

укроп, базилик для украшения.

Приготовление

Почистите картофель и отварите. Сварите яйца, удалите скорлупу. Нагрейте сливки, опустите туда хорошо промытые и просушенные листья шпината на несколько минут. Добавьте соль. Пробейте в блендере шпинат со сливками и укропом до однородного состояния. Добавьте картошку, пробейте снова. Подавайте суп, украсив половинками яиц и зеленью.

Ботвинья с рыбой

Из крестьянской похлёбки ботвинья быстро превратилась в изысканное блюдо, которое подавали даже к столу императора. Например, с дорогостоящей слабосолёной рыбой и раковыми шейками. Мы же предлагаем освоить традиционный рецепт.

Ингредиенты:

0,5 кг филе рыбы;

1,5 л кваса;

3 средних огурца;

200 г свекольной ботвы;

100 г молодой крапивы;

100 г щавеля;

1 зубчик чеснока;

укроп, зелёный лук для украшения;

соль.

Приготовление