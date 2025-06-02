Семь простых рецептов холодных супов

Окрошка, свекольник, гаспачо: 7 простых рецептов холодных супов на лето
Как приготовить вкусные холодные супы на лето. Рецепты окрошки, свекольника и других освежающих блюд для жаркой погоды — в материале Super.
Знойная погода диктует свои правила, заставляя скорректировать меню. Холодные супы прекрасно справляются с задачей освежить в жару. Представляем рецепты вкусных первых блюд, на которые не уйдёт много времени.
Окрошка с курицей на минералке
Пока не утихает главный спор века «Окрошка — на квасе или на кефире?», мы предлагаем приготовить её на минеральной воде. И нет, ввязываться в дискуссию о том, какая основа вкуснее, мы не собираемся. Ещё и посоветуем заменить традиционную колбасу на копчёную курочку.
Ингредиенты:
- минеральная вода с газом;
- 2 копчёных куриных окорочка;
- 4 картофелины;
- 5 яиц;
- 3 огурца;
- 8 редисок;
- зелёный лук;
- укроп;
- петрушка;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- сметана;
- соль.
Приготовление
- Сварите яйца и картофель, остудите, почистите, нарежьте мелким кубиком.
- Таким же образом нашинкуйте курицу, огурцы и редис.
- Измельчите лук, укроп и петрушку, разотрите с солью толкушкой.
- Перемешайте все продукты, залейте минералкой, добавьте сметану и немного лимонного сока.
Свекольник (холодник)
Подобно окрошке, холодник или свекольник может готовиться на разной основе — на кефире, свекольном или щавелевом отваре. Однако, в отличие от окрошки, наш герой — это сугубо вегетарианское блюдо.
Ингредиенты:
- 3 свёклы;
- 3 средних огурца;
- Небольшой пучок укропа;
- Небольшой пучок зелёного лука;
- кефир;
- 1 ст. л. сахара;
- соль;
- 6 яиц;
- сметана.
Приготовление
- Почистите свёклу, сварите или запеките. Остудите и нарежьте тонкой соломкой.
- Нашинкуйте зелень. Нарежьте огурцы тоже соломкой.
- Сварите яйца, отделите желтки от белков. Желтки разотрите с зеленью. Белки нарежьте соломкой.
- Выложите все ингредиенты в кастрюлю, залейте кефиром, добавьте соль, сахар, лимонный сок. Дайте настояться в холодильнике в течение часа.
- При подаче положите в каждую тарелку ложку сметаны.
Гаспачо
Традиционный испанский суп гаспачо у всех ассоциируется с помидорами, которые, впрочем, добавлять в блюдо стали лишь в XIX веке. До этого его делали из хлеба, воды, оливкового масла и чеснока.
Ингредиенты:
- 1 огурец;
- 1 болгарский перец;
- Половина красной луковицы;
- 2 ломтика вчерашнего хлеба;
- 2 зубчика чеснока;
- винный уксус;
- оливковое масло;
- зира, соль, чёрный молотый перец.
Для топпинга:
- сухарики;
- зелень;
- яйцо;
- хамон;
- огурец;
- болгарский перец;
- репчатый лук.
Приготовление
- Сделайте на кожице помидоров несколько надрезов, обдайте овощи кипятком, снимите шкурку. Разрежьте томаты на несколько частей.
- Порежьте огурец, лук и болгарский перец на несколько кусков средней величины.
- Выложите все овощи в блендер, измельчите их до однородной массы, добавив масло, уксус, чеснок, специи.
- Обрежьте корочку у хлеба, получившиеся ломтики погрузите в суп на 10 минут, чтобы хлеб хорошо пропитался жидкостью. Потом снова пюрируйте блендером.
- Дайте гаспачо настояться в холодильнике в течение 2–3 часов.
- Порежьте мелким кубиком ингредиенты (все или на выбор) для топпинга.
Ахобланко
В переводе с испанского ajo blanco означает «белый чеснок». И пусть в блюде чеснока не так уж и много, но цвет оно действительно имеет белый. А потому суп часто называют белым гаспачо.
Ингредиенты:
- 300 г вчерашнего чуть подсушенного хлеба;
- 1 л холодной воды;
- 100 мл оливкового масла;
- 300 г миндаля;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ч. л. уксуса;
- соль;
- виноград для украшения.
Приготовление
- Замочите миндаль в воде на ночь. Утром снимите с него кожицу.
- Положите в ту же воду хлеб, дайте ему пропитаться жидкостью.
- Все ингредиенты поместите в кастрюлю и пробейте блендером до однородного состояния.
- Подавайте суп, украсив ягодами винограда.
Вишисуаз
Благодаря Людовику XV суп «вишисуаз» был особенно популярен в XVIII веке. Но со смертью французского короля ушёл в небытие и суп, чтобы вернуться на гастрономический Олимп уже в XX веке. Летом 1917 года французский шеф-повар приготовил холодное блюдо на мероприятии в США и назвал его в честь родного города Виши.
Ингредиенты:
- 0,5 л овощного или куриного бульона;
- 200 мл сливок;
- 250 г картофеля;
- 300 г лука-порея;
- 1 луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 50 г сливочного масла;
- щепотка мускатного ореха;
- соль, перец.
Приготовление
- Нарежьте кубиком луковицу, обжарьте в кастрюле на сливочном масле до прозрачности.
- Нарежьте порей, добавьте в кастрюлю, обжарьте до мягкости.
- Нарежьте картофель, положите в кастрюлю с луком, влейте бульон, доведите до кипения, варите около 20–30 минут, пока картофель не станет мягким.
- Остудите суп. Добавьте сливки и чеснок, специи. Пробейте блендером до кремообразного состояния. Протрите суп через сито. Поставьте в холодильник на час.
Крем-суп из шпината
Говорят, дамы во времена Людовика XI нашли эффективное (но это не точно) средство для борьбы с морщинами — супы-пюре. Якобы если поменьше жевать, морщин будет меньше. Утверждение спорное, зато учёными доказана польза шпината, из которого легко приготовить холодный суп-пюре.
Ингредиенты:
- 3 картофелины;
- 120 г свежего шпината;
- 6 перепелиных яиц;
- 200 мл 15% сливок;
- укроп, базилик для украшения.
Приготовление
- Почистите картофель и отварите. Сварите яйца, удалите скорлупу.
- Нагрейте сливки, опустите туда хорошо промытые и просушенные листья шпината на несколько минут. Добавьте соль.
- Пробейте в блендере шпинат со сливками и укропом до однородного состояния. Добавьте картошку, пробейте снова.
- Подавайте суп, украсив половинками яиц и зеленью.
Ботвинья с рыбой
Из крестьянской похлёбки ботвинья быстро превратилась в изысканное блюдо, которое подавали даже к столу императора. Например, с дорогостоящей слабосолёной рыбой и раковыми шейками. Мы же предлагаем освоить традиционный рецепт.
Ингредиенты:
- 0,5 кг филе рыбы;
- 1,5 л кваса;
- 3 средних огурца;
- 200 г свекольной ботвы;
- 100 г молодой крапивы;
- 100 г щавеля;
- 1 зубчик чеснока;
- укроп, зелёный лук для украшения;
- соль.
Приготовление
- Нарежьте свекольную ботву, крапиву и щавель. Залейте 0,5 л воды, доведите до кипения и варите около 10 минут. Погружным блендером измельчите всё до однородного состояния.
- Отварите рыбу, остудите.
- Нашинкуйте лук, укроп и чеснок, разотрите толкушкой с солью. Порежьте мелким кубиком огурцы.
- Добавьте зелень и огурцы в пюре из ботвы, залейте квасом, поставьте в холодильник на час.
- Разлейте по тарелкам, разложите в каждую кусочки рыбы.