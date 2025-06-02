Окрошка, свекольник, гаспачо: 7 простых рецептов холодных супов на лето

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Как приготовить вкусные холодные супы на лето. Рецепты окрошки, свекольника и других освежающих блюд для жаркой погоды — в материале Super.

Семь простых рецептов холодных супов
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Знойная погода диктует свои правила, заставляя скорректировать меню. Холодные супы прекрасно справляются с задачей освежить в жару. Представляем рецепты вкусных первых блюд, на которые не уйдёт много времени.

Окрошка с курицей на минералке

Пока не утихает главный спор века «Окрошка — на квасе или на кефире?», мы предлагаем приготовить её на минеральной воде. И нет, ввязываться в дискуссию о том, какая основа вкуснее, мы не собираемся. Ещё и посоветуем заменить традиционную колбасу на копчёную курочку.

Ингредиенты:

  • минеральная вода с газом;
  • 2 копчёных куриных окорочка;
  • 4 картофелины;
  • 5 яиц;
  • 3 огурца;
  • 8 редисок;
  • зелёный лук;
  • укроп;
  • петрушка;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • сметана;
  • соль.

Приготовление

  1. Сварите яйца и картофель, остудите, почистите, нарежьте мелким кубиком.
  2. Таким же образом нашинкуйте курицу, огурцы и редис.
  3. Измельчите лук, укроп и петрушку, разотрите с солью толкушкой.
  4. Перемешайте все продукты, залейте минералкой, добавьте сметану и немного лимонного сока.

Свекольник (холодник)

Подобно окрошке, холодник или свекольник может готовиться на разной основе — на кефире, свекольном или щавелевом отваре. Однако, в отличие от окрошки, наш герой — это сугубо вегетарианское блюдо.

Ингредиенты:

  • 3 свёклы;
  • 3 средних огурца;
  • Небольшой пучок укропа;
  • Небольшой пучок зелёного лука;
  • кефир;
  • 1 ст. л. сахара;
  • соль;
  • 6 яиц;
  • сметана.

Приготовление

  1. Почистите свёклу, сварите или запеките. Остудите и нарежьте тонкой соломкой.
  2. Нашинкуйте зелень. Нарежьте огурцы тоже соломкой.
  3. Сварите яйца, отделите желтки от белков. Желтки разотрите с зеленью. Белки нарежьте соломкой.
  4. Выложите все ингредиенты в кастрюлю, залейте кефиром, добавьте соль, сахар, лимонный сок. Дайте настояться в холодильнике в течение часа.
  5. При подаче положите в каждую тарелку ложку сметаны.

Гаспачо

Традиционный испанский суп гаспачо у всех ассоциируется с помидорами, которые, впрочем, добавлять в блюдо стали лишь в XIX веке. До этого его делали из хлеба, воды, оливкового масла и чеснока.

Ингредиенты:

  • 1 огурец;
  • 1 болгарский перец;
  • Половина красной луковицы;
  • 2 ломтика вчерашнего хлеба;
  • 2 зубчика чеснока;
  • винный уксус;
  • оливковое масло;
  • зира, соль, чёрный молотый перец.

Для топпинга:

  • сухарики;
  • зелень;
  • яйцо;
  • хамон;
  • огурец;
  • болгарский перец;
  • репчатый лук.

Приготовление

  1. Сделайте на кожице помидоров несколько надрезов, обдайте овощи кипятком, снимите шкурку. Разрежьте томаты на несколько частей.
  2. Порежьте огурец, лук и болгарский перец на несколько кусков средней величины.
  3. Выложите все овощи в блендер, измельчите их до однородной массы, добавив масло, уксус, чеснок, специи.
  4. Обрежьте корочку у хлеба, получившиеся ломтики погрузите в суп на 10 минут, чтобы хлеб хорошо пропитался жидкостью. Потом снова пюрируйте блендером.
  5. Дайте гаспачо настояться в холодильнике в течение 2–3 часов.
  6. Порежьте мелким кубиком ингредиенты (все или на выбор) для топпинга.

Ахобланко

В переводе с испанского ajo blanco означает «белый чеснок». И пусть в блюде чеснока не так уж и много, но цвет оно действительно имеет белый. А потому суп часто называют белым гаспачо.

Ингредиенты:

  • 300 г вчерашнего чуть подсушенного хлеба;
  • 1 л холодной воды;
  • 100 мл оливкового масла;
  • 300 г миндаля;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 ч. л. уксуса;
  • соль;
  • виноград для украшения.

Приготовление

  1. Замочите миндаль в воде на ночь. Утром снимите с него кожицу.
  2. Положите в ту же воду хлеб, дайте ему пропитаться жидкостью.
  3. Все ингредиенты поместите в кастрюлю и пробейте блендером до однородного состояния.
  4. Подавайте суп, украсив ягодами винограда.

Вишисуаз

Благодаря Людовику XV суп «вишисуаз» был особенно популярен в XVIII веке. Но со смертью французского короля ушёл в небытие и суп, чтобы вернуться на гастрономический Олимп уже в XX веке. Летом 1917 года французский шеф-повар приготовил холодное блюдо на мероприятии в США и назвал его в честь родного города Виши.

Ингредиенты:

  • 0,5 л овощного или куриного бульона;
  • 200 мл сливок;
  • 250 г картофеля;
  • 300 г лука-порея;
  • 1 луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 50 г сливочного масла;
  • щепотка мускатного ореха;
  • соль, перец.

Приготовление

  1. Нарежьте кубиком луковицу, обжарьте в кастрюле на сливочном масле до прозрачности.
  2. Нарежьте порей, добавьте в кастрюлю, обжарьте до мягкости.
  3. Нарежьте картофель, положите в кастрюлю с луком, влейте бульон, доведите до кипения, варите около 20–30 минут, пока картофель не станет мягким.
  4. Остудите суп. Добавьте сливки и чеснок, специи. Пробейте блендером до кремообразного состояния. Протрите суп через сито. Поставьте в холодильник на час.

Крем-суп из шпината

Говорят, дамы во времена Людовика XI нашли эффективное (но это не точно) средство для борьбы с морщинами — супы-пюре. Якобы если поменьше жевать, морщин будет меньше. Утверждение спорное, зато учёными доказана польза шпината, из которого легко приготовить холодный суп-пюре.

Ингредиенты:

  • 3 картофелины;
  • 120 г свежего шпината;
  • 6 перепелиных яиц;
  • 200 мл 15% сливок;
  • укроп, базилик для украшения.

Приготовление

  1. Почистите картофель и отварите. Сварите яйца, удалите скорлупу.
  2. Нагрейте сливки, опустите туда хорошо промытые и просушенные листья шпината на несколько минут. Добавьте соль.
  3. Пробейте в блендере шпинат со сливками и укропом до однородного состояния. Добавьте картошку, пробейте снова.
  4. Подавайте суп, украсив половинками яиц и зеленью.

Ботвинья с рыбой

Из крестьянской похлёбки ботвинья быстро превратилась в изысканное блюдо, которое подавали даже к столу императора. Например, с дорогостоящей слабосолёной рыбой и раковыми шейками. Мы же предлагаем освоить традиционный рецепт.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг филе рыбы;
  • 1,5 л кваса;
  • 3 средних огурца;
  • 200 г свекольной ботвы;
  • 100 г молодой крапивы;
  • 100 г щавеля;
  • 1 зубчик чеснока;
  • укроп, зелёный лук для украшения;
  • соль.

Приготовление

  1. Нарежьте свекольную ботву, крапиву и щавель. Залейте 0,5 л воды, доведите до кипения и варите около 10 минут. Погружным блендером измельчите всё до однородного состояния.
  2. Отварите рыбу, остудите.
  3. Нашинкуйте лук, укроп и чеснок, разотрите толкушкой с солью. Порежьте мелким кубиком огурцы.
  4. Добавьте зелень и огурцы в пюре из ботвы, залейте квасом, поставьте в холодильник на час.
  5. Разлейте по тарелкам, разложите в каждую кусочки рыбы.
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