В Китае изобрели «чайный рис»

Китайские ученые вывели первый «чайный рис», обогащенный антиоксидантными соединениями, которые придают зеленому чаю полезные для здоровья свойства.

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Статья о новинке вышла в свет в марте в рецензируемом журнале Plant Biotechnology Journal. Она начинается с упоминания пользы катехинов: «Катехины, как ключевые антиоксидантные компоненты в чайных растениях с высоким содержанием, приносят определенную пользу здоровью человека».

Катехины относятся к флавоноидам — типу полифенолов, микронутриентов, естественным образом содержащихся в растениях. Они обладают антибактериальными, противовоспалительными, противораковыми и кардиопротекторными свойствами. Считается, что катехины помогают регулировать кровяное давление, способствуют снижению веса и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Эти важные фитонутриенты-флавоноиды известны своей ключевой ролью в обеспечении уникальной пользы для здоровья, связанной с употреблением чая», — отметили ученые.

Катехины составляют около 15–30% сухого веса чая, причем особенно высокие уровни содержатся в зеленом чае, поскольку он не подвергается такому же процессу окисления, как черный чай.

Польза зеленого чая была бы безусловной, если бы не кофеин — он может вызывать такие симптомы, как бессонница и учащенное сердцебиение, особенно при употреблении в больших количествах.

«Поэтому существует необходимость в разработке "чайного риса" с высоким содержанием катехинов в эндосперме», — объяснили авторы.

Низкая экспрессия генов флавоноидного пути в большинстве культивируемых сортов риса приводит к низкому содержанию флавоноидов в эндосперме (внутренней части зерна), что делает их «оптимальным кандидатом для биообогащения», указано в статье.

Генетическая модификация сельхозкультур для повышения их пользы приобрела особенно широкий размах в последние годы. Чтобы создать «чайный рис» с высоким содержанием катехинов в эндосперме, исследователи из Хайнаньского университета, Национальной лаборатории Ячжоувань и Хуачжунского сельскохозяйственного университета использовали генную инженерию, внедрив в рис гены чая.

Тестирование подтвердило, что модифицированный рис обладает «значительно улучшенными антиоксидантными свойствами» по сравнению с исходным сортом. Обнаружено также повышенное содержание различных метаболитов, которое указывает на то, что синтез флавоноидов может активировать ключевые метаболические пути и создавать условия, благоприятные для выработки витамина B.

Однако полученные трансгенные зерна риса оказались меньше, чем у исходного сорта, что привело к снижению урожайности.