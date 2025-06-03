В каких видах сыра белка больше, чем в яйцах

Если вы уже устали от яиц, то есть другой способ получить белок. И это сыр. Некоторые сорта содержат протеина больше, чем 6 г, которые вы получите из большого яйца.

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Пармезан. В 28 г этого сыра - 10 г белка. Об этом сказала Эми Дэвис, сертифицированный диетолог. Также пармезан - отличный источник кальция и фосфора для укрепления костей.

Грюйер. Одна порция такого сыра (28 г) содержит 8 г белка. Кроме того, в грюйере есть витамин А и цинк, которые поддерживают иммунитет, по словам Эшли Хок, магистра наук, сертифицированного диетолога.

Проволоне. Он содержит на 28 г - 7 г белка. Дэвис отмечает, что в этом сыре много кальция и есть некоторое количество витамина А.

Швейцарский сыр. Порция в 28 г такого сыра даёт около 8 г белка и почти 40% суточной нормы витамина B12. При этом натрия в нём меньше, чем в большинстве других сортов.

Гауда. С точки зрения питательной ценности этот сыр содержит 7 г и 15% суточной нормы кальция на порцию в 28 г.

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