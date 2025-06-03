Существенно дешевле и полезнее: чем можно заменить кофе

Стоимость кофе может вырасти на 40 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано и какие полезные альтернативные напитки сегодня продаются в магазинах.

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Ценники на кофе в столичных магазинах растут на глазах. И виной тому вовсе не столько алчность продавцов, сколько погода в Бразилии. Крупнейший мировой поставщик кофейных зерен столкнулся в прошлом году с небывалой по масштабам засухой. Местные фермеры в отчаянии пытались противостоять природному катаклизму. Но битва была проиграна: кофейные деревья погибали целыми плантациями, снижая уровень предложения на рынке.

По данным Международной организации кофе International Coffee Organization, производство арабики сократилось на 15 процентов, а робусты — на 10. В результате сработал один из базовых законов экономики: дефицит породил рост цен.

Россию, которая является одним из крупнейших импортеров кофе из Бразилии, проблемы поставок затронули ощутимо.

Плюс добавился конкурентный спрос со стороны других стран. Даже этих двух причин вполне было бы достаточно для оправдания подросших ценников. Но в нашем случае их больше.

Конечно, на подорожание влияет и дорогостоящая логистика. Другие поставщики кофе в Россию — это Вьетнам, Индонезия и Колумбия. Но больше всего растворимого кофе приходит именно из Бразилии, — поясняет экономист Александр Самойлов.

Уже сейчас банка растворимого кофе весом 190 граммов стоит около 900 рублей, а к концу лета ее цена может увеличиться и до 1200 рублей.

Отчаиваться, конечно, не стоит. Недорогие альтернативы «бодрящему кофею» известны давно. Например, цикорий. Банка цикория весом 180 граммов стоит 290 рублей. Организм только скажет «спасибо», если вы замените хотя бы одну чашку кофе на чашку цикория. Последний нормализует микрофлору кишечника, предотвращает дисбактериоз, укрепляет иммунитет и помогает усваивать витамины и макроэлементы.

Не стоит сбрасывать со счетов и какао, бобы которого содержат больше кальция, чем коровье молоко. Напиток богат теобромином — это хорошая замена кофеину со стимулирующим эффектом, не вызывающая повышенного сердцебиения и привыкания.

Какао дарит не меньший заряд бодрости, чем кофе, но при этом и обладает более нейтральной кислотностью. Польза для работы желудочно-кишечного тракта очевидна, — рассказывает диетолог Виктория Безнебеева.

Стоимость 200-граммовой упаковки какао — 320 рублей, что существенно дешевле, чем кофе.

Взбодриться помогут и травяные чаи. Они способствуют укреплению иммунитета, улучшают работу почек и печени, очищают организм. Стоимость напитка — около 200 рублей за пачку. Выбирайте сорта с добавлением меда, липы, лемонграсса — они позволят повысить уровень энергии.

Травяные чаи помогают при борьбе с неврологическими заболеваниями, мигренью, головокружением, — добавляет врач.

Без особых сожалений отказаться от кофе поможет и чай мате, который имеет ярко выраженные тонизирующие свойства. В 100 граммах готового напитка содержится 40–60 мг кофеина, а также природный стимулятор матеин. При этом чай мате подавляет выработку адреналина. Более того, он не вызывает привыкания и проблем с нервной системой. 200-граммовая пачка мате стоит около 500 рублей.

О кофе существует множество мифов. «Вечерняя Москва» развеивает популярные заблуждения об этом бодрящем напитке вместе с врачами.