В России увеличились продажи молочки с добавленным протеином

Рынок протеиновых молочных продуктов в России демонстрирует стремительный рост и становится одним из ключевых потребительских трендов. Так, за 12 месяцев по март 2025 года продажи молочной продукции с добавлением протеина увеличились на 123,5% в денежном выражении. Рост продаж классических молочных продуктов составил около 11,5%.

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Об этом сообщается в национальном ретейл-аудите «Нильсен», с которым ознакомилась sfera.fm. Данные основаны на измерениях более чем 180 розничных сетей и торговых точек по всей России.

Основными драйверами роста являются молодое поколение и потребители, ориентированные на здоровый образ жизни. Они готовы переплачивать за продукты с дополнительными функциями и характеристиками. Такие ретейлеры, как «Перекресток», «Магнит» и «ВкусВилл», активно расширяют ассортимент протеиновых продуктов, включая йогурты, кефир, десерты, сыры, а также протеиновые снеки, шоколад, торты и мороженое.

Напомним, что в 2024 году «Нильсен» отмечал резкий рост продаж протеиновых снеков. Так, за 12 месяцев по август 2024 года продажи шоколадных батончиков, мюсли-батончиков и печенья с протеином выросли на 70% в денежном выражении в рознице в офлайн-каналах. Рост продаж в онлайне составил 100%.