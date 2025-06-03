Диетолог рассказал о пользе добавления сверчков в хлеб

В насекомых содержится много белка и практически нет жиров.

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Люди привыкнут к употреблению такого продукта со временем. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Елена Соломатина.

«Население растёт, естественно, те земли, которые предназначены для ведения сельского хозяйства, не увеличиваются. И этот вопрос в ближайшем будущем встанет остро. В других странах люди питаются насекомыми, другое дело, что для нас это непривычно. Но нам непривычна когда-то была и картошка, и томаты. В конечном итоге всё может адаптироваться. Сверчки практически не обладают жировой тканью, там чистый белок. Они меньше болеют, питаются овощами. Поэтому всё это делает их достаточно привлекательным резервом».

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