Если вы не хотите разрезать финик, но при этом нужно аккуратно извлечь косточку – есть простой способ. Этот лайфхак особенно пригодится, если вы планируете фаршировать финики или просто хотите сохранить их для сервировки.

Возьмите финик в руки и покатайте его между ладонями 10-15 секунд. Трение делает мякоть мягче и отделяет косточку от стенок. Затем аккуратно сожмите финик и вытяните косточку пальцами. Финик останется целым, без разрезов и повреждений.

Стоит ли есть гранат с косточками

Простой прием, который сэкономит время и придаст финикам аккуратный вид.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.