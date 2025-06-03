Лучшие зарубежные рецепты шашлыка

Топ рецептов вкусного и сочного шашлыка. Как приготовить куриный, свиной, бараний и говяжий шашлык по рецептам разных стран мира — в материале Super

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Мясо на огне жарят во всех странах мира, но не везде блюдо зовётся шашлыком. Да и процесс приготовления в разных частях света свой. Как бы то ни было, рецепт сочного шашлыка вовсе не значит, что шашлык получится действительно сочным. Маринад не спасёт ситуацию, если мясо, к примеру, ненадлежащего качества или если вы пережарите.

Мцвади (Грузия)

Особенность грузинского мцвади заключается в том, что шашлык не маринуют от слова совсем. «Зачем портить хорошее мясо?» — уверены грузины. Спорить не будем: чем меньше ингредиентов, тем быстрее. Предлагаем приготовить шашлык из свинины.

Ингредиенты:

1 кг говядины;

репчатый лук;

кинза;

1 гранат;

лаваш;

соль.

Приготовление

Порежьте говядину на большие продолговатые куски: такие не будут сами переворачиваться на шампуре. Жарить нужно, расположив шампуры довольно близко к углям. Перед тем как перевернуть, посыпьте солью. Снимите мясо с шампура с помощью лаваша. Выложите в кастрюлю, засыпьте измельчёнными кинзой и луком. Полейте соком граната, посыпьте гранатовыми зёрнами. Закройте крышкой и дайте напитаться ароматами.

Сатей (Индонезия)

В Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Таиланде жарят на углях миниатюрные шашлычки сатей или сате, которые готовятся из курицы, говядины, свинины, субпродуктов или тофу. Маринады бывают разные, но объединяют их сладковатые ноты, которые появляются благодаря мёду или тростниковому сахару. Подают блюдо, например, шашлык из курицы, непременно с арахисовым соусом.

Ингредиенты

1 кг куриного филе без кожи.

Маринад:

70 мл соевого соуса;

2 ст. л. мёда;

4 зубчика чеснока;

2 ч. л. жёлтого порошка карри;

1 ч. л. имбиря в порошке;

1 ст. л. растительного масла.

Соус:

100 г арахисовой пасты;

60 мл кокосового молока;

1 ч. л. жёлтого порошка карри;

1 ч. л. мёда;

1 ст. л. соевого соуса;

соль;

½ ч. л. рисового уксуса;

вода.

Приготовление

Нарежьте куриное филе маленькими кусочками. Смешайте в миске все ингредиенты для маринада, замаринуйте в нём курицу, поставив в холодильник на полчаса. Насадите кусочки на деревянные шпажки. Жарьте на решётке до готовности. Сделайте перед подачей арахисовый соус, смешав все продукты для него. Если он получится слишком густым, добавьте немного воды.

Сувлаки (Греция)

Шашлычки сувлаки, первые упоминания о которых можно найти в «Илиаде» Гомера, греки за еду не считают. Потому что настоящую еду надо готовить с чувством, с толком, с расстановкой, а рецепт сувлаки до неприличия прост. Освоить рецепт шашлыка не составит труда.

Ингредиенты

1 кг индейки.

Маринад:

4 ст. л. красного винного уксуса;

4 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. лимонного сока;

5 зубчиков чеснока;

1 ч. л. сушёного орегано;

соль, перец.

Соус дзадзики:

1 огурец;

250 мл греческого йогурта;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. оливкового масла;

маленький пучок укропа;

соль.

Приготовление

Нарежьте индейку средними кубиками. Смешайте все продукты для маринада, предварительно измельчив чеснок. Замаринуйте птицу в полученной смеси, поставив в холодильник на 2 часа. Приготовьте соус. Натрите огурец, отожмите лишнюю жидкость. Измельчите укроп и чеснок. Смешайте всё с греческим йогуртом. Добавьте оливковое масло, посолите. Кусочки индейки нанижите на деревянные шпажки. Обжарьте на углях до готовности. Подавайте с соусом.

Йерк (Ямайка)

Для тех, кто любит погорячее, то есть поострее — ямайский стиль приготовления мяса и птицы на огне — йерк или джерк. Такое же название имеет и маринад, который отличается пикантностью. Шашлык из свинины получается весьма ароматным.

Ингредиенты

1 кг свинины.

Маринад:

жгучий красный перец;

чеснок;

корень имбиря;

зелёный лук;

тимьян;

гвоздика;

мускатный орех;

корица;

коричневый сахар;

оливковое масло;

белый уксус;

соевый соус;

апельсин.

Приготовление

Натрите корень имбиря и чеснок. Измельчите лук и тимьян. Смешайте с сухими ингредиентами. Влейте масло, уксус, соевый соус. Натрите цедру апельсина, выдавите сок. Добавьте в маринад. Натрите куски мяса полученной смесью, поставьте свинину в холодильник на ночь. Обжарьте на гриле.

Тандури (Индия)

Название тандури индийские шашлычки получили от специальной печи «тандыр», в которой готовят мясо. Но на обычном мангале блюдо получается не менее вкусным и сочным.

Ингредиенты

1 кг куриного филе.

Маринад:

200 мл натурального йогурта;

2 ст. л. куркумы;

1 ст. л. чёрного перца;

1 ч. л. кумина;

1 ч. л. чеснока в порошке;

1 ч. л. имбиря;

1 головка лука;

1 лайм;

соль.

Приготовление

Нарежьте курицу на небольшие кусочки. Нашинкуйте лук, засыпьте им баранину. Добавьте йогурт, чёрный перец, куркуму, чеснок, имбирь, соль. Выдавите из лайма сок. Перемешайте. Поставьте в холодильник на ночь. Нанижите на шампуры или деревянные шпажки. Приготовьте на гриле.

Кебаб (Турция)

Под словом «кебаб» скрываются десятки мясных блюд, приготовленных на мангале или гриле. Кусочки мяса, как шашлык, — это шиш-кебаб. А шаурма — донер-кебаб. Мы предлагаем приготовить адана-кебаб — популярный турецкий фастфуд, похожий на люля-кебаб из фарша, но отличающийся остротой и добавлением пюре из перца.

Ингредиенты:

1 кг бараньего фарша;

0,5 кг репчатого лука;

2 болгарских перца;

1 ч. л. чёрного молотого перца;

1 ч. л. молотого кориандра;

1 ч. л. паприки;

Щепотка перца чили в хлопьях;

1 ч. л. растительного масла;

соль.

Приготовление

Запеките болгарский перец в духовке. Снимите кожицу и сделайте из овощей пюре с помощью блендера. Измельчите лук. Соедините его со всеми ингредиентами, хорошо перемешайте фарш. Положите его в полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник на сутки. Разделите фарш на несколько частей, каждую скатайте в шарик, пронзите его шампуром и переформуйте мясо вдоль шампура, чтобы получилась «колбаска». Пожарьте кебаб на мангале.

Чуань (Китай)

Вообще «чуань» — это традиционное блюдо уйгуров, проживавших в провинции Синьцзян на западе Китая. Однако незамысловатое и — главное — быстрое в приготовлении блюдо быстро покорило всю страну, став чуть ли не самым популярным стритфудом.

Ингредиенты:

говядина;

куриные сердечки;

тофу;

зира;

сладкая соевая паста;

соевый соус;

кунжутное масло;

тмин;

соль, чёрный перец.

Приготовление