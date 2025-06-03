Жена российского миллиардера поделилась своим завтраком

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала свой завтрак на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 360 тысяч подписчиков.

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30-летняя манекенщица запечатлела тарелку с вареной гречневой крупой и тремя сосисками. Также она добавила в блюдо соус красного цвета.

«Завтрак чемпиона — славянская версия», — указала в подписи избранница предпринимателя.

В мае бывшая солистка группы Artik & Asti Анна Асти раскрыла состав своего завтрака после слухов о расстройстве пищевого поведения (РПП).