Как приготовить салат с печенью трески

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Салат с печенью трески — это вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить дома. Печень трески придаёт салату особую маслянистость и насыщенный рыбный вкус, который прекрасно дополняется овощами и зеленью.

Печень трески давно заняла почётное место в кулинарии благодаря своей универсальности и пользе. Её используют для приготовления бутербродов, паштетов, закусок и, конечно же, салатов. В советское время консервированная печень трески считалась деликатесом, и сегодня она остаётся востребованным продуктом среди ценителей здорового питания.

Польза печени трески

Печень трески отличается высоким содержанием витаминов A, D и E, а также омега-3 жирных кислот. Эти компоненты необходимы организму человека для поддержания нормального функционирования иммунной системы, зрения, кожи и волос. Омега-3 жирные кислоты помогают снизить уровень холестерина в крови, укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают работу мозга.

Кроме того, печень трески содержит большое количество белка, фосфора, кальция и железа, что способствует укреплению костей и зубов, повышению уровня гемоглобина и улучшению общего самочувствия.

Регулярное употребление печени трески помогает поддерживать организм здоровым и энергичным. Витамин А необходим для нормальной работы глаз, витамин D важен для усвоения кальция и укрепления костной ткани, витамин Е защищает клетки от повреждений свободными радикалами.

Омега-3 жирные кислоты снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшают воспаление суставов и поддерживают нормальную мозговую активность. Всё это делает печень трески ценным компонентом здорового рациона.

Рецепт классического варианта салата

Николай Братерский, повар сервиса «Профи.ру»:

«Поделюсь классическим вариантом салата и вариантами с другими ингредиентами».

Время приготовления: 50 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 200 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 18 г

Углеводы: 5 г

Ингредиенты:

печень трески консервированная — 1 банка (200 г);

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

соль, перец, майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Сначала подготовьте овощи и яйца. Картофель и морковь отварите до готовности, затем остудите и очистите от кожуры. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте мелкими кубиками картофель, морковь и яйца, мелко порубите лук. Чтобы убрать горечь, его можно ошпарить кипятком. Печень трески разомните вилкой. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Добавьте соль, перец по вкусу и заправьте салат майонезом.

Перед подачей лучше убрать салат в холодильник на полчаса, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались.

Подача и оформление

Существует большое количество вариаций для подачи салата с печенью трески. Например, можно использовать кулинарные кольца. Так получится выложить салат слоями или придать ему аккуратную круглую форму.

Такая порционная подача будет напоминать ресторанную. Для украшения отлично подойдут зелень или тёртое яйцо.

Салат с печенью трески можно подавать в тарталетках или на тостах. Для этого нужно разложить его по тарталеткам или на хрустящие поджаренные тосты. Этот вариант подойдёт для фуршета или праздничного стола: в таком виде салат удобно есть, а подача будет выглядеть стильно на фотографиях.

Ещё один вариант — использовать вместо тарталеток авокадо или огурец как съедобную салатницу. Для этого нужно разрезать авокадо пополам, удалить косточку и немного мякоти или сделать лодочки из огурца.

Такая подача очень красиво смотрится на столе с закусками.

Подавать салат с печенью трески можно в стеклянных стаканах или фужерах. Для этого выложите салат слоями в прозрачные бокалы или стаканы.

К украшению салата с печенью трески тоже можно подойти креативно. Один из самых простых вариантов — украсить салат яйцом. Отварите перепелиные яйца и разрежьте их пополам, а затем выложите сверху салата. Или натрите желтки на тёрке и посыпьте ими салат.

Ещё один способ — сделать розочки из тонко нарезанного маринованного огурца, моркови или свёклы. Другой вариант — вырезать листочки из овощей. Подойдёт огурец или болгарский перец.

Печень трески — продукт, который ассоциируется с морем, поэтому можно сделать звёздочки из моркови с помощью специальной формочки. Для украшения подойдёт красная икра — она будет напоминать жемчужины. Ещё с помощью специальной формы или вручную получится выложить салат в виде рыбки или ракушки.

Если вам нравятся геометрические узоры, ровный верхний слой можно украсить майонезом и зеленью в шахматном порядке. Ещё один вариант — сеточка из майонеза и горошины или кусочки овощей в «ячейках».

Вариации рецепта

У салата с печенью трески много вариаций. Повар поделился наиболее интересными рецептами.

Салат с печенью трески и авокадо

Этот рецепт — отличная альтернатива для тех, кто следит за питанием и избегает картофеля и майонеза. Авокадо с полезными жирами в составе придаёт салату кремовую текстуру.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 200 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 16 г

Углеводы: 4 г

Ингредиенты:

печень трески консервированная — 1 банка (200 г);

авокадо — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

огурец — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

зелень, соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Яйца заранее отварите вкрутую (8-10 минут), остудите и очистите. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, мякоть аккуратно извлеките ложкой и нарежьте кубиками. Сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Огурец нарежьте небольшими кубиками или тонкими полукольцами. Печень трески разомните вилкой, оставив небольшие кусочки для текстуры. В миске аккуратно смешайте печень трески, авокадо, огурец и нарезанные яйца. Добавьте мелко рубленную зелень. Приправьте солью и чёрным перцем по вкусу.

Салат с печенью трески и рисом

Этот вариант подойдёт тем, кто хочет сделать классический рецепт более сытным.

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 180 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 12

Углеводы: 8

Ингредиенты:

печень трески консервированная — 1 банка (200 г);

рис отварной — 1/2 стакана;

яйца — 2 шт.;

маринованные огурцы — 1-2 шт.;

лук репчатый — 1 шт. или зелёный (небольшой пучок);

майонез или натуральный йогурт — по вкусу;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Рис отварите до готовности в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг и остудите. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кубиками. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками. Если используете репчатый лук — нашинкуйте его полукольцами и ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь. Зелёный лук просто мелко порубите. Печень трески разомните вилкой, оставив небольшие кусочки. В миске смешайте остывший рис, печень трески, яйца, огурцы и лук. Добавьте майонез или йогурт, аккуратно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Помните, что печень и огурцы уже солёные.

Салат с печенью трески и свёклой

Этот вариант — замена классической селёдки под шубой.

Время приготовления: 1 час 30 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 200 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 14 г

Углеводы: 10 г

Ингредиенты:

печень трески консервированная — 1 банка (200 г);

свёкла — 1 шт.;

картофель — 1-2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

зелень для украшения.

Способ приготовления

Свёклу, картофель и морковь отварите до готовности (или запеките в фольге), остудите и очистите. Яйцо сварите вкрутую, охладите и очистите. Эти ингредиенты натрите на крупной тёрке. Лук нарежьте полукольцами, ошпарьте кипятком или замаринуйте на пять минут в смеси уксуса и воды (1:1), чтобы убрать горечь. Печень разомните вилкой, оставив небольшие кусочки. Выкладывайте ингредиенты слоями в следующем порядке: картофель, майонез, половина лука, печень трески, морковь, майонез, вторая половина лука, свёкла, майонез, яйцо. Украсьте салат зеленью и уберите в холодильник отстаиваться, чтобы все компоненты пропитались.

Вегетарианская альтернатива салата

У салата с печенью трески есть и вегетарианские альтернативы. Например, можно приготовить салат с нутом и водорослями.

Время приготовления: 50 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 130 ккал

Белки: 7 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 15 г

Ингредиенты:

нут отварной или консервированный — 1 стакан;

морковь — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

огурец солёный или маринованный — 1 шт.;

водоросли нори — 1-2 листа;

растительное масло (лучше нерафинированное) — 1-2 ст. л.;

лимонный сок или яблочный уксус — по вкусу;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Начните с подготовки нута. Если выбирали сухой, то замочите его на ночь и отварите до мягкости, а если консервированный, то просто промойте. Затем переходите к другим ингредиентам. Мелкими кубиками нарежьте варёные картофель, морковь, а также огурец и лук. Разомните вилкой нут до крупной крошки. Мелко нарежьте ножницами или измельчите руками листы нори. Их задача в этом салате — придать ему вкус, напоминающий рыбу. Соедините все ингредиенты, заправьте салат маслом, добавьте сок лимона, посолите и поперчите. Для насыщенности вкуса можно добавить немного горчицы или каперсов. Уберите салат в холодильник минимум на полчаса: так его вкус станет ярче и насыщеннее.

Кстати, этот салат можно сделать и веганским, если убрать яйца и заменить классический майонез на веганский или использовать вместо него хумус или кунжутную пасту — тахини.

Как выбрать печень трески?

Чтобы купить качественный и вкусный продукт, обращайте внимание на следующие параметры.

Внешний вид упаковки. Проверьте, нет ли вмятин, сколов, подтёков или вздутия. Если банка повреждена — откажитесь от покупки: консервы могут быть испорчены.

Маркировка и место производства. На крышке должна быть заводская маркировка, а в начале второго ряда — цифры «010» (ассортиментный знак натуральной печени трески). Лучший продукт изготавливают в Мурманске или Архангельске — там печень делают из свежей рыбы. Если производство в другом городе, сырьё, скорее всего, замороженное.

Срок годности и дата производства. Если до конца срока остался один-два месяца, лучше взять более свежий продукт. Идеально, если консервы изготовлены с октября по декабрь — в сезон вылова трески. В другое время печень могли замораживать.

Сорт и состав. Выбирайте только высший сорт — это гарантия свежести, крупных кусков и содержания печени не менее 85%. В составе должны быть только печень трески, соль, перец и лавровый лист. Масло или заливка — признаки более низкого качества.

Звук при встряхивании. Если банка сильно булькает, внутри может быть избыток жидкости или воздух, что говорит о возможной порче продукта. Качественные консервы почти не издают звуков.

Хранение готового салата

Храните салат с печенью трески в холодильнике не дольше суток. Лучше всего использовать герметичный контейнер, чтобы избежать окисления и впитывания запахов.

На порчу блюда могут указывать кислый и резкий запах, изменение цвета, липкая или водянистая консистенция.

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