Почему стало модно слушать лекции в ресторане

Какие духи предпочитал бомонд Российской империи, чем опасны сокровища Тутанхамона и какой суп предпочитал Стива Облонский из "Анны Карениной"? В Москве набирает обороты новая мода - исторические и литературные лекции в ресторанах. Мы попытались разобраться, почему новые вкусы и взгляды на жизнь - это явление культуры?

© Российская Газета

Как в салоне

Из зала модного столичного ресторана раздается классическая музыка. Гости пришли не только попробовать изысканные блюда, но и получить эмоции от "духовной пищи". Ужин проходит при свечах, это придает ему сходство со старинной встречей в салоне. Пусть и не княжны Зинаиды Волконской. Только что началась увлеченная дискуссия по поводу судьбы любимой толстовской героини Анны... К каждой подобной встрече - своя музыка. Например, если говорят о Пушкине, звучит музыкальный лейтмотив спектакля "Евгений Онегин" театра Вахтангова или вальс Свиридова к "Метели".

Мы на одной из лекций уникального проекта "Классика после и рядом". В "меню" - Пушкин и Чехов, Толстой и Достоевский. Уже поступили заявки на Салтыкова-Щедрина и Лескова.

- Меня часто спрашивают: "Получается, вы рассказываете, а слушатели едят?", - предупреждает наболевший вопрос филолог и доцент Института культуры и искусств МПГУ Ирина Мурзак. - Мы пробуем возродить традицию салонного общения. А оно начинается с приветственного шампанского, непринужденной беседы, приятного разговора.

В этот раз обсуждают "энергию заблуждения" автора и героев "Анны Карениной". Ну почему, все-таки, в разных странах роман так популярен на протяжении многих лет и зачем было сделано такое великое множество его экранизаций, в частности, зачем на роль русской аристократки Анны нужно было приглашать темнокожую актрису?

Что за классика у нас рядом?

К слову, проект "Классика после и рядом" вдохновила одноименная книга социологических очерков Бориса Дубина, которая посвящена классической литературе как одному из важных институтов современного общества. Сейчас, считают продюсер Кирилл Сисемов и Ирина Мурзак, существуют разные механизмы поддержания авторитета классики в современной культуре. Это критика, образование, книгоиздание, присуждение премий. Но как противостоять культуре отмены, как формируется массовое сознание, задаются вопросами авторы проекта. Может быть, через такие встречи. Поэтому на лекциях в ресторанах говорят не только о признанной литературной классике, но и задействуют спектакли, фильмы, квесты на основе творений русских писателей. Так проще к ним прийти.

И "воспитание" происходит. Постепенно публика заражается особым отношением к происходящему.

- Вот вам пример: сначала люди на лекцию приходили в обычной одежде, а потом стали наряжаться. Все же атмосфера салона обязывает, - говорит Мурзак.

Длится лекция час, но ответы на вопросы занимают намного больше, потому что люди соскучились по доверительному общению, им интересно поделиться своими впечатлениями и не получить за неординарный ответ "двойку".

- У нас система диалогического образования почти не развита, - включается Ирина Мурзак-педагог. - Мы привыкли говорить только то, что когда-то сформулировали великие критики. А идти от текста оригинала нас отучила школа. Только очень талантливые люди, такие как режиссеры Петр Фоменко, Сергей Женовач, Константин Богомолов, Григорий Константинопольский могли и могут дать яркое звучание школьному тексту.

Между тем, формат "лекция в ресторане" оправдал себя на все сто. Если поначалу на литературный ужин приходили учителя, редакторы или журналисты, сейчас слушатели приводят детей, мужей, родственников, знакомых. Это значит, что дома обсуждали классиков, а кто-то даже перечитал Пушкина или Толстого. На последней встрече было много молодежи: кого же не заинтересуют такие отражения классических текстов в современной культуре, как фильм "Пророк" или "Анна Каренина" Джо Райта?

- В наше время у человека нет возможности насладиться глубиной содержания классической литературы. Будем честны: в школе не многим посчастливилось действительно прочитать "Евгения Онегина" или "Анну Каренину", а не только выполнить тестовые задания ЕГЭ", - говорит филолог.

И это видно по публике. Большинство из тех, кто приходит послушать лекцию, помнят только некоторые факты и главных героев. Мало, кто вытащит из школьной памяти, например, эпиграфы к роману и главам "Евгения Онегина". А в "Анне Карениной" не помнят эпилога, а ведь для Толстого там скрыто самое главное.

А как же ужин?

После лекции народ принимается за еду. Не совсем, конечно, обычную. Ужин предлагают пушкинский, толстовский и так далее, в зависимости, от темы.

Мы попросили Ирину Мурзак прокомментировать, какие яства предпочитал Стива Облонский.

- Он заказывал, в основном, блюда французской кухни. Скажем, устрицы (для русской аристократии того времени имело значение, откуда их доставили), французский суп - прентаньер (из овощей с репой), тюрбо- атлантическая рыба, например, благородная камбала…, - поясняет она.

Восхищенные гости не прочь отведать этих изысков.

Справка "РГ":

Проект "Классика после и рядом" - возможность вернуть читателя к книге, к ее бумажной версии. Первая лекция проекта называлась "Пушкин - бренд-тренд-контент русской культуры" и была посвящена выходу в свет романа "Евгений Онегин" 20 марта 1833 года. На ней обсуждали, почему для любого русского человека Пушкин до сих пор актуален и какие глубины смысла заложены в его произведениях.