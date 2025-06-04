Как дома определить повышенную концентрацию красителей в пище

Ученые Сибирского федерального университета создали сорбент из оксида алюминия, с помощью которого можно в домашних условиях узнать концентрацию красителя в различных блюдах и напитках. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Большинство современных продуктов содержат в своем составе пищевые красители под номерами E101-Е199. Однако в информации для потребителя, указанной на этикетке, не указывается количество и концентрация этих веществ. Также производители могут не упоминать о входящих в состав продуктов синтетических пищевых красителях, если наряду с ними там содержатся натуральные. Избыточное количество таких добавок может негативно сказываться на самочувствии — в частности, вызывать аллергические реакции и расстройства желудочно-кишечного тракта.

«Предложенный нами сорбент нетоксичен, его можно хранить дома и не опасаться за самочувствие детей и домашних питомцев. Он не портится и не наносит вреда окружающей среде, попадая в сточные воды. Наш сорбент пригоден и для домашнего использования. Он покажет, в какой концентрации содержится химический краситель в продукте, и содержится ли вообще», — рассказала «Газете.Ru» соавтор исследования, доктор химических наук, профессор кафедры физической и неорганической химии СФУ Светлана Дидух-Шадрина.

Новый сорбент сделан на основе оксида алюминия, «упакованного» в оболочку из органического соединения полиамина. Именно эта полимерная оболочка отвечает за концентрацию на поверхности сорбента химических пищевых красителей. Расход сорбента экономный: щепотки размером с половину горошины достаточно, чтобы протестировать небольшое количество напитка, желе или растворенной до жидкого состояния леденцовой карамели. Сорбент насыпается в небольшое количество проверяемого продукта (например, в газированный лимонад), размешивается и через некоторое время извлекается обычной ложкой.

Оценить ситуацию с содержанием красителя можно, сравнив использованный сорбент с разработанной учеными шкалой. В шкале каждый оттенок означает определенную концентрацию — самые бледные оттенки говорят, что красителя относительно мало, а насыщенные предупреждают о высоких концентрациях.