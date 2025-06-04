Пять интересных рецептов с молодыми огурцами

Молодые огурцы — хрустящие, сочные, с тонкой кожицей и едва уловимым ароматом лета. Эти овощи на 95% состоят из воды, поэтому отлично увлажняют организм изнутри и помогают выводить токсины. В них много калия и мало калорий, что делает их идеальными для поддержки сердечно-сосудистой системы и легкой детоксикации.

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Благодаря содержанию кремния и витамина С, огурцы также способствуют упругости кожи и укреплению соединительных тканей. А клетчатка и ферменты в их составе мягко стимулируют пищеварение, не перегружая желудок. И они хороши не только в привычных салатах, но и в более оригинальных блюдах, где раскрываются неожиданно. Шеф-повар Руслан Миронов дал пять свежих и необычных рецептов с огурчиками, которые вы легко приготовите дома.

Огурцы с медом, лимоном и кунжутом

Легкая пряная закуска в азиатском стиле — идеально к рыбе, рису или как самостоятельный перекус.

Ингредиенты:

Огурцы — 4 шт.

Мед — 1 ст. л.

Сок лимона — 1 ст. л.

Уксус рисовый — 1 ч. л.

Кунжутное масло — 1 ч. л.

Кунжут жареный — 1 ч. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Огурцы нарезать тонкими слайсами или ленточками. Смешать мед, лимонный сок, уксус, масло и соль. Залить огурцы, перемешать и посыпать кунжутом. Можно охладить перед подачей.

Огуречный гаспачо с авокадо и лаймом

Холодный суп, который отлично освежает и насыщает без чувства тяжести.

Ингредиенты:

Огурцы — 4 шт.

Авокадо — 1 шт.

Сок лайма — 2 ст. л.

Кинза или петрушка — ½ пучка.

Мята — 3–4 листика.

Чеснок — 1 зубчик.

Соль, перец — по вкусу.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Все сложить в блендер и пробить до однородности. При необходимости добавить немного холодной воды. Подавать охлажденным, можно украсить каплей масла и веточкой зелени.

Соленые огурчики по-корейски за 15 минут

Быстрая и яркая закуска с пикантной остринкой — отлично к горячему, лапше или просто с рисом.

Ингредиенты:

Огурцы — 6–7 шт.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Уксус яблочный — 1 ст. л.

Кунжутное масло — 1 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика.

Хлопья чили — 1 ч. л.

Зеленый лук — для подачи.

Приготовление:

Огурцы нарезать брусочками, посыпать солью и сахаром, слегка помять. Добавить уксус, масло, чеснок и чили. Перемешать, дать настояться 10–15 минут. Подавать с луком.

Тартар из огурца с фетой и йогуртом

Изысканная холодная закуска, готовится за 10 минут и радует вкусом и текстурой.

Ингредиенты:

Огурцы — 3 шт.

Фета — 100 г.

Йогурт греческий — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1 ч. л.

Зелень (укроп, базилик, мята) — по вкусу.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Огурцы мелко нарезать, фету размять с йогуртом и маслом. Смешать все с зеленью, приправить. Подавать охлажденным, можно в сервировочном кольце.

Огуречный лимонад с имбирем и базиликом

Легкий, травяной и необычный напиток для жарких дней.

Ингредиенты:

Огурцы — 2 шт.

Сок лимона — 1 шт.

Мед или сироп агавы — 1 ч. л.

Имбирь тертый — 1 ч. л.

Базилик свежий — 5–6 листьев.

Вода — 500 мл.

Лед — по желанию.

Приготовление:

Огурцы измельчить в блендере с лимонным соком, медом, базиликом и имбирем. Процедить через сито, добавить воду и лед. Подавать сразу.