Пять интересных рецептов с молодыми огурцами

Зелененький он был: 5 интересных рецептов с молодыми огурчиками, чем они полезны
Молодые огурцы — хрустящие, сочные, с тонкой кожицей и едва уловимым ароматом лета. Эти овощи на 95% состоят из воды, поэтому отлично увлажняют организм изнутри и помогают выводить токсины. В них много калия и мало калорий, что делает их идеальными для поддержки сердечно-сосудистой системы и легкой детоксикации.
Благодаря содержанию кремния и витамина С, огурцы также способствуют упругости кожи и укреплению соединительных тканей. А клетчатка и ферменты в их составе мягко стимулируют пищеварение, не перегружая желудок. И они хороши не только в привычных салатах, но и в более оригинальных блюдах, где раскрываются неожиданно. Шеф-повар Руслан Миронов дал пять свежих и необычных рецептов с огурчиками, которые вы легко приготовите дома.
Огурцы с медом, лимоном и кунжутом
Легкая пряная закуска в азиатском стиле — идеально к рыбе, рису или как самостоятельный перекус.
Ингредиенты:
- Огурцы — 4 шт.
- Мед — 1 ст. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Уксус рисовый — 1 ч. л.
- Кунжутное масло — 1 ч. л.
- Кунжут жареный — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
Огурцы нарезать тонкими слайсами или ленточками. Смешать мед, лимонный сок, уксус, масло и соль. Залить огурцы, перемешать и посыпать кунжутом. Можно охладить перед подачей.
Огуречный гаспачо с авокадо и лаймом
Холодный суп, который отлично освежает и насыщает без чувства тяжести.
Ингредиенты:
- Огурцы — 4 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Сок лайма — 2 ст. л.
- Кинза или петрушка — ½ пучка.
- Мята — 3–4 листика.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Соль, перец — по вкусу.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
Приготовление:
Все сложить в блендер и пробить до однородности. При необходимости добавить немного холодной воды. Подавать охлажденным, можно украсить каплей масла и веточкой зелени.
Соленые огурчики по-корейски за 15 минут
Быстрая и яркая закуска с пикантной остринкой — отлично к горячему, лапше или просто с рисом.
Ингредиенты:
- Огурцы — 6–7 шт.
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Уксус яблочный — 1 ст. л.
- Кунжутное масло — 1 ч. л.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Хлопья чили — 1 ч. л.
- Зеленый лук — для подачи.
Приготовление:
Огурцы нарезать брусочками, посыпать солью и сахаром, слегка помять. Добавить уксус, масло, чеснок и чили. Перемешать, дать настояться 10–15 минут. Подавать с луком.
Тартар из огурца с фетой и йогуртом
Изысканная холодная закуска, готовится за 10 минут и радует вкусом и текстурой.
Ингредиенты:
- Огурцы — 3 шт.
- Фета — 100 г.
- Йогурт греческий — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ч. л.
- Зелень (укроп, базилик, мята) — по вкусу.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Огурцы мелко нарезать, фету размять с йогуртом и маслом. Смешать все с зеленью, приправить. Подавать охлажденным, можно в сервировочном кольце.
Огуречный лимонад с имбирем и базиликом
Легкий, травяной и необычный напиток для жарких дней.
Ингредиенты:
- Огурцы — 2 шт.
- Сок лимона — 1 шт.
- Мед или сироп агавы — 1 ч. л.
- Имбирь тертый — 1 ч. л.
- Базилик свежий — 5–6 листьев.
- Вода — 500 мл.
- Лед — по желанию.
Приготовление:
Огурцы измельчить в блендере с лимонным соком, медом, базиликом и имбирем. Процедить через сито, добавить воду и лед. Подавать сразу.