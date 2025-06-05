Как выбрать между обычным и обезжиренным молоком

Обычное и обезжиренное молоко содержат почти одинаковое количество белка и углеводов, однако во втором варианте продукта меньше некоторых витаминов и минералов. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала Сандра Вигелене, диетолог и эксперт в области глобального питания из Колледжа VIA при Орхусском университете в Дании.

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Врач объяснила, что доля жира в цельном молоке обычно составляет чуть больше 3%. В напитке с низким содержанием жира количество этого пищевого компонента снижается до 1–2%, а в обезжиренном — до 0,5% и менее. При этом во всех видах сохраняется примерно одинаковое количество углеводов и белка — «строительного материала» для организма.

«Молоко является хорошим источником кальция и калия, на содержание которых обычно не влияет удаление жира. С другой стороны, некоторые жирорастворимые витамины, такие как D или A, могут быть утрачены в ходе промышленной обработки. Эти витамины, как правило, могут добавлять позже», — уточнила эксперт.

Диетолог объяснила, что основные различия между обычным молоком и молоком с пониженным содержанием жира заключаются в их калорийности. Цельное молоко содержит около 152 калорий на чашку, а обезжиренное — всего 83 калории на чашку. Знание питательной ценности продуктов может быть полезным инструментом контроля веса.

На протяжении десятилетий цельное молоко подвергалось критике из-за высокого содержания в нем насыщенных жиров. Однако более поздние исследования ставят под сомнение его потенциальное негативное влияние на здоровье.