Салат с руколой и креветками: четыре вкусных рецепта от шеф-повара

Также расскажем, как выбрать ингредиенты и приготовить вегетарианскую версию блюда.

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Салат с руколой и креветками — изысканное блюдо, которое сочетает свежесть зелени и нежность морепродуктов. Блюдо отлично подходит для здорового обеда, романтического ужина или праздничного стола. Нежная рукола с пикантной горчинкой, сочные креветки, дополненные яркими овощами и ароматной заправкой, создают гармоничный вкус, который никого не оставит равнодушным.

Польза руколы и креветок

Рукола низкокалорийна, в ней много витаминов, минералов и антиоксидантов. Это хороший источник питательных веществ: витамина К, фолиевой кислоты, марганца и витаминов А и С.

Витамин К1 в этом листовом овоще участвует во многих важных процессах в организме, в том числе в свёртывании крови и поддержании здоровья костей. Фолиевая кислота необходима для развития эритроцитов, формирования генетического материала и других критических процессов, связанных со здоровым ростом клеток.

Минерал марганец важен для работы иммунной и нервной системы, энергетического обмена, а также поддержания здоровья костей и соединительных тканей.

Рукола также содержит небольшое количество витамина С и витамина А, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами.

Креветки богаты белком, омега-3 жирными кислотами, витамином В12, селеном, йодом и цинком. Они полезны для сердца, щитовидной железы, кожи, иммунитета, нервной системы, а также помогают поддерживать мышечную массу.

Креветки являются источником антиоксиданта астаксантина. Микроводоросли, которые едят креветки, в основном производят этот оранжево-красноватый пигмент. Исследования показали, что он может лечить такие состояния, как диабет, рак, болезни сердца и ожирение.

Сочетание этих ингредиентов делает салат не только вкусным, но и очень полезным.

Пошаговое приготовление

«Поделюсь вкусным и простым рецептом приготовления салата с руколой и креветками», — Рамиль Мингазов, шеф-повар.

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 70 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 3 г

Ингредиенты:

рукола — 100-150 г;

креветки очищенные свежемороженые — 200-300 г;

помидоры черри — 8–10 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль, чёрный молотый перец — по вкусу;

сыр пармезан — около 50 г.

Способ приготовления

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного оливкового масла. Обжарьте креветки по одной-две минуты с каждой стороны до розового цвета. Посолите и поперчите по вкусу. Руколу тщательно промойте и обсушите. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки. Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. На блюдо сначала выложите руколу, на неё — тёплые креветки и помидоры. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Сверху натрите пармезан: можно тонкими пластинами или крупной стружкой.

Подавайте салат сразу, пока креветки тёплые.

Как выбрать качественные продукты для салата?

Рукола должна быть свежей и ароматной, а цвет листьев — зелёный. Зелень не должна быть вялой или со следами гниения.

Выбрать креветки сложнее. Нужно обращать внимание на несколько параметров:

внешний вид: панцирь должен быть чистым, блестящим, без пятен и повреждений;

запах: у свежих креветок слабый морской аромат, без резких неприятных запахов;

размер: выберите оптимальный объём, исходя из ваших предпочтений и рецепта блюда.

Также для салата потребуются помидоры черри. Выбирайте яркие, твёрдые плоды без трещин и повреждений.

Что касается оливкового масла, то лучше использовать качественное оливковое масло первого холодного отжима. Оно придаст блюду богатый вкус и аромат.

Для блюда повар советует выбирать свежемолотый чёрный перец и морскую соль крупного помола.

Вариации рецепта

Вегетарианский салат с руколой и авокадо

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 130 ккал

Белки: 4 г

Жиры: 13 г

Углеводы: 5 г

Ингредиенты:

рукола — 100–150 г;

авокадо — 1 шт.;

помидоры черри — 8–10 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль, чёрный молотый перец — по вкусу;

сыр пармезан (или веганский аналог) — около 50 г;

кедровые орехи или семечки — 1–2 ст. л. (по желанию, для хруста).

Способ приготовления

Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и снимите кожуру. Нарежьте мякоть кубиками или ломтиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело. Руколу промойте и обсушите. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки. В миску выложите руколу, авокадо и помидоры. Добавьте кедровые орехи — их можно слегка обжарить на сухой сковороде для аромата. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Полейте салат и аккуратно перемешайте. Сверху натрите пармезан (или посыпьте веганским сыром). Можно добавить щепотку сушёного чеснока или чили для пикантности.

Вместо креветок в салате также можно использовать сыр тофу (обжаренный или маринованный), запечённые грибы (шампиньоны, вёшенки), нут (консервированный или запечённый со специями).

Салат с руколой и кальмарами

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 140 г

Белки: 15 г

Жиры: 8 г

Углеводы: 4

Ингредиенты:

рукола — 100–150 г;

кальмары — 300 г;

помидоры черри — 10 шт.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль, чёрный перец — по вкусу;

пармезан — 50 г;

петрушка или кинза — несколько веточек (по желанию).

Способ приготовления

Если кальмары замороженные — разморозьте в холодной воде, промойте. Очистите от плёнки (если используете тушки), нарежьте кольцами шириной 0,5 см. Обсушите кальмары бумажным полотенцем — лишняя влага помешает образованию корочки. Разогрейте сковороду на максимальном огне, добавьте две столовые ложки оливкового масла. Выложите кальмары в один слой, жарьте 1–1,5 минуты до белого цвета, помешивая. Добавьте раздавленный чеснок, соль и перец, перемешайте и сразу снимите с огня — пережаренные кальмары становятся резиновыми. Руколу промойте и обсушите, выложите на тарелку. Разрезанные пополам помидоры черри разложите сверху. Добавьте тёплые кальмары. Для заправки смешайте 1 ст. л. оливкового масла, лимонный сок, щепотку соли и перца. Полейте салат, аккуратно перемешайте. Сверху салата выложите натёртый крупной стружкой пармезан и рубленую зелень.

Также в качестве морепродукта в этом салате можно использовать отварные мидии и лосось (слабосолёный или гриль).

Салат с креветками, руколой и гранатом

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 170 ккал

Белки: 12 г

Жиры: 11 г

Углеводы: 6 г

Ингредиенты:

креветки — 200 г (очищенные);

рукола — 100 г;

гранат — 1/2 крупного (или 1 маленький);

авокадо — 1 шт.;

кедровые орехи — 2 ст. л.;

сыр фета/пармезан — 50 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

мёд — 1/2 ч. л.;

соль, чёрный перец — по вкусу;

мята — несколько листиков для украшения.

Способ приготовления

Очищенные креветки разморозьте, подсушите. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. оливкового масла, обжарьте креветки на сильном огне по одной-две минуты с каждой стороны. В конце посолите, поперчите, сбрызните 1/2 ст. л. лимонного сока. Руколу промойте, обсушите. Авокадо нарежьте кубиками, сбрызните оставшимся лимонным соком. Гранат очистите, отделите зёрна. На тарелку выложите руколу, затем – тёплые креветки, зёрна граната, авокадо, кедровые орехи (можно подсушить на сухой сковороде одну минуту), тёртый сыр. Для приготовления заправки смешайте 2 ст. л. оливкового масла, 1/2 ч. л. мёда, щепотку соли и перца. Полейте салат и аккуратно перемешайте. Украсьте блюдо листиками мяты и гранатовыми зёрнами.

Приятного аппетита!