Топ-5 рецептов плова для дачи

Как легко приготовить плов в казане. Пошаговые рецепты с фото, советы по приготовлению на костре и плите, а также секреты идеального плова — в материале Super.

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Когда надоели шашлыки (а такое разве бывает?), следующим блюдом, которым хочется порадовать себя летом на даче, является, конечно же, плов в казане. Существует сотни рецептов, но даже если взять один из них и попросить приготовить по нему нескольких человек, у всех получится по-разному. И пусть многих пугает длительный процесс, но оно того стоит.

Плов по-фергански

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Ферганский — самый популярный способ приготовления. Плов отличается насыщенным золотистым оттенком и остротой, потому что в него добавляют стручковый перец.

Ингредиенты:

1 кг риса сорта девзира;

1 кг баранины;

1 кг жёлтой моркови;

3 головки лука;

100 г курдючного сала;

2 головки чеснока;

2 стручка острого перца;

2 ч. л. зиры (кумина);

соль.

Приготовление:

Залейте рис двумя литрами холодной воды, добавив 2 ст. л. каменной соли. Замочите крупу на 2 часа, после чего промойте.

Почистите морковь и нарежьте толстой соломкой. Лук очистите и нашинкуйте полукольцами.

Баранину нарежьте небольшими кусочками, сало — кубиками чуть поменьше.

Обжарьте сало в разогретом казане. Когда на дне останется только вытопленный жир и шкварки, уберите последние. Обжарьте в жире косточки до золотистой корочки, выньте их.

Подрумяньте в жире лук. Разложите по стенкам казана мясо, дайте ему прогреться. Потом перемешайте мясо с жиром и луком, добавьте зиру и жарьте, всё время перемешивая, до образования золотистой корочки.

Разложите сверху морковь ровным слоем. Через пару минут перемешайте всё вместе и жарьте, пока морковка не станет мягкой.

Верните косточки в казан. Залейте мясо с овощами водой, чтобы она покрыла содержимое. Доведите до кипения, убавьте огонь и погрузите в жидкость целые головки чеснока и стручки перца. Томите полчаса.

Выньте кости. Доведите до кипения бульон-зирвак. Положите в казан рис. Добавьте кипяток, чтобы он покрывал рис на сантиметр. Готовьте после закипания около 40 минут: следите за степенью готовности риса.

Шах-плов с сухофруктами

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Ингредиенты:

1 кг риса сорта басмати;

1 курица;

4 апельсина;

3 луковицы;

50 г изюма;

50 г кураги;

50 г барбариса;

100 г миндаля;

50 г фисташек;

400 г топлёного масла;

2 л молока;

0,5 ч. л. шафрана;

0,5 ч. л. куркумы;

8 ст. л. сахара.

Тесто:

мука — 3 стакана;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

Замочите барбарис, если он сухой. Замочите рис в холодной солёной воде на час, а курагу и изюм — в кипятке на 10 минут. Просушите сухофрукты. Миндаль поколите в длину, фисташки мелко порубите.Снимите тонкой стружкой цедру с апельсинов, замочите на час, затем сварите с 0,5 л воды и 6 ст. л. сахара, слейте воду. Обжарьте в топлёном масле по отдельности орехи, цедру, изюм с курагой и барбарис. Нарежьте лук кольцами, подрумяньте в топлёном масле. Разделайте курицу на небольшие куски и положите в казан с луком. Добавьте соль, перец, куркуму. Обжарьте и залейте 1 стаканом воды. Тушите, пока половина жидкости не испарится. Порежьте курицу маленькими кубиками. Сварите рис до полуготовности в смеси из воды и молока. Замесите тесто, смешав муку, яйца, соль и сахар. Раскатайте тонким слоем. Смажьте казан маслом. Разложите тесто по дну и стенкам.Выложите на тесто слоями: обжаренный лук, немного риса, курица, снова рис, барбарис, рис, изюм и курага, рис, фисташки, рис, миндаль, рис, половину цедры, рис, оставшуюся цедру, топлёное масло. Заварите шафран 2 ст. л. горячего молока, полейте плов. Прикройте тестом, защепив края, чтобы получилось подобие пирога. Закройте казан. Готовьте в духовке в течение часа при температуре 20 градусов.

Самаркандский плов с нутом

По традиции для самаркандского плова используется жёлтая морковь. А ещё это блюдо готовят и подают слоями. Иногда даже для того, чтобы слои не перемешивались, их разделяют тряпочками.

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Ингредиенты:

1 кг риса сорта авангард;

1 кг говядины;

4 жёлтые моркови;

3 средние луковицы;

250 г нута;

1 ч. л. зиры;

3 головки чеснока;

соль;

перец;

350 г курдючного жира;

перепелиные яйца.

Приготовление:

Замочите нут в холодной воде на ночь, а рис — в горячей подсоленной воде на 2 часа, затем промойте. Отварите перепелиные яйца. Порежьте мясо на большие куски. Лук нарежьте полукольцами, а морковь — толстой соломкой. Перетопите в казане курдючный жир, уберите шкварки. Опустите туда мясо, когда оно начнёт подрумяниваться, положите лук, посолите и поперчите. Тушите 10 минут на среднем огне. Сверху выложите морковь, чеснок, нут. Подлейте немного воды. Разложите рис и полейте полутора литрами кипятка, растворив в нём 1,5 ст. л. соли. Посыпьте зирой. Доведите до кипения и готовьте на сильном огне, пока жидкость не уйдёт с поверхности. Убавьте огонь, закройте крышкой и томите до готовности риса. Самаркандский плов выкладывают на тарелку также слоями: рис, морковь, нут, мясо. Украсьте перепелиными яйцами.

Чайханский плов с грибами

Блюдо получило название благодаря старой ташкентской традиции, когда мужчины по четвергам собираются в чайхане «на ош», то есть на плов. Предлагаем приготовить экспресс-вариант, да ещё и вегетарианский.

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Ингредиенты:

0,5 кг риса девзира;

300 г шампиньонов;

1 луковица;

5 зубчиков чеснока;

2 моркови;

петрушка, укроп;

соль, перец;

растительное масло.

Приготовление:

Отварите рис в воде в течение 20 минут, пока он не станет мягким. Мелко нашинкуйте лук, потрите на крупной тёрке морковь. Измельчите чеснок. Нарежьте тонкими пластинками грибы. Обжарьте в растительном масле лук и чеснок, пока они не станут прозрачными. Добавьте морковь, тушите 3 минуты, всё время помешивая. Положите грибы. Готовьте ещё 10 минут. Положите к овощам рис, посолите, поперчите. Перед подачей посыпьте мелко рубленной зеленью.

Плов по-хорезмски

Хорезм — древнее государство, которое находилось на территории современного Узбекистана. И рецепт плова по-хорезмски — один из древнейших. От его «рисовых собратьев» блюдо отличает минимум специй, особая нарезка моркови — кусочками и длительный процесс приготовления — около 10 часов. Предлагаем ускоренную версию.

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Ингредиенты:

1 кг говядины;

800 г риса;

3 луковицы;

700 г моркови;

150 мл хлопкового масла;

2 стручка перца чили;

соль.

Приготовление: