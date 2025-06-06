Топ-5 рецептов плова для дачи: ферганский, чайханский, с сухофруктами
Как легко приготовить плов в казане. Пошаговые рецепты с фото, советы по приготовлению на костре и плите, а также секреты идеального плова — в материале Super.
Когда надоели шашлыки (а такое разве бывает?), следующим блюдом, которым хочется порадовать себя летом на даче, является, конечно же, плов в казане. Существует сотни рецептов, но даже если взять один из них и попросить приготовить по нему нескольких человек, у всех получится по-разному. И пусть многих пугает длительный процесс, но оно того стоит.
Плов по-фергански
Ферганский — самый популярный способ приготовления. Плов отличается насыщенным золотистым оттенком и остротой, потому что в него добавляют стручковый перец.
Ингредиенты:
- 1 кг риса сорта девзира;
- 1 кг баранины;
- 1 кг жёлтой моркови;
- 3 головки лука;
- 100 г курдючного сала;
- 2 головки чеснока;
- 2 стручка острого перца;
- 2 ч. л. зиры (кумина);
- соль.
Приготовление:
- Залейте рис двумя литрами холодной воды, добавив 2 ст. л. каменной соли. Замочите крупу на 2 часа, после чего промойте.
- Почистите морковь и нарежьте толстой соломкой. Лук очистите и нашинкуйте полукольцами.
- Баранину нарежьте небольшими кусочками, сало — кубиками чуть поменьше.
- Обжарьте сало в разогретом казане. Когда на дне останется только вытопленный жир и шкварки, уберите последние. Обжарьте в жире косточки до золотистой корочки, выньте их.
- Подрумяньте в жире лук. Разложите по стенкам казана мясо, дайте ему прогреться. Потом перемешайте мясо с жиром и луком, добавьте зиру и жарьте, всё время перемешивая, до образования золотистой корочки.
- Разложите сверху морковь ровным слоем. Через пару минут перемешайте всё вместе и жарьте, пока морковка не станет мягкой.
- Верните косточки в казан. Залейте мясо с овощами водой, чтобы она покрыла содержимое. Доведите до кипения, убавьте огонь и погрузите в жидкость целые головки чеснока и стручки перца. Томите полчаса.
- Выньте кости. Доведите до кипения бульон-зирвак. Положите в казан рис. Добавьте кипяток, чтобы он покрывал рис на сантиметр. Готовьте после закипания около 40 минут: следите за степенью готовности риса.
Шах-плов с сухофруктами
Ингредиенты:
- 1 кг риса сорта басмати;
- 1 курица;
- 4 апельсина;
- 3 луковицы;
- 50 г изюма;
- 50 г кураги;
- 50 г барбариса;
- 100 г миндаля;
- 50 г фисташек;
- 400 г топлёного масла;
- 2 л молока;
- 0,5 ч. л. шафрана;
- 0,5 ч. л. куркумы;
- 8 ст. л. сахара.
Тесто:
- мука — 3 стакана;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.
Приготовление:
- Замочите барбарис, если он сухой. Замочите рис в холодной солёной воде на час, а курагу и изюм — в кипятке на 10 минут. Просушите сухофрукты. Миндаль поколите в длину, фисташки мелко порубите.Снимите тонкой стружкой цедру с апельсинов, замочите на час, затем сварите с 0,5 л воды и 6 ст. л. сахара, слейте воду.
- Обжарьте в топлёном масле по отдельности орехи, цедру, изюм с курагой и барбарис.
- Нарежьте лук кольцами, подрумяньте в топлёном масле. Разделайте курицу на небольшие куски и положите в казан с луком. Добавьте соль, перец, куркуму. Обжарьте и залейте 1 стаканом воды. Тушите, пока половина жидкости не испарится. Порежьте курицу маленькими кубиками.
- Сварите рис до полуготовности в смеси из воды и молока.
- Замесите тесто, смешав муку, яйца, соль и сахар. Раскатайте тонким слоем. Смажьте казан маслом. Разложите тесто по дну и стенкам.Выложите на тесто слоями: обжаренный лук, немного риса, курица, снова рис, барбарис, рис, изюм и курага, рис, фисташки, рис, миндаль, рис, половину цедры, рис, оставшуюся цедру, топлёное масло.
- Заварите шафран 2 ст. л. горячего молока, полейте плов. Прикройте тестом, защепив края, чтобы получилось подобие пирога. Закройте казан. Готовьте в духовке в течение часа при температуре 20 градусов.
Самаркандский плов с нутом
По традиции для самаркандского плова используется жёлтая морковь. А ещё это блюдо готовят и подают слоями. Иногда даже для того, чтобы слои не перемешивались, их разделяют тряпочками.
Ингредиенты:
- 1 кг риса сорта авангард;
- 1 кг говядины;
- 4 жёлтые моркови;
- 3 средние луковицы;
- 250 г нута;
- 1 ч. л. зиры;
- 3 головки чеснока;
- соль;
- перец;
- 350 г курдючного жира;
- перепелиные яйца.
Приготовление:
- Замочите нут в холодной воде на ночь, а рис — в горячей подсоленной воде на 2 часа, затем промойте. Отварите перепелиные яйца.
- Порежьте мясо на большие куски. Лук нарежьте полукольцами, а морковь — толстой соломкой.
- Перетопите в казане курдючный жир, уберите шкварки. Опустите туда мясо, когда оно начнёт подрумяниваться, положите лук, посолите и поперчите. Тушите 10 минут на среднем огне.
- Сверху выложите морковь, чеснок, нут. Подлейте немного воды. Разложите рис и полейте полутора литрами кипятка, растворив в нём 1,5 ст. л. соли. Посыпьте зирой.
- Доведите до кипения и готовьте на сильном огне, пока жидкость не уйдёт с поверхности. Убавьте огонь, закройте крышкой и томите до готовности риса.
- Самаркандский плов выкладывают на тарелку также слоями: рис, морковь, нут, мясо. Украсьте перепелиными яйцами.
Чайханский плов с грибами
Блюдо получило название благодаря старой ташкентской традиции, когда мужчины по четвергам собираются в чайхане «на ош», то есть на плов. Предлагаем приготовить экспресс-вариант, да ещё и вегетарианский.
Ингредиенты:
- 0,5 кг риса девзира;
- 300 г шампиньонов;
- 1 луковица;
- 5 зубчиков чеснока;
- 2 моркови;
- петрушка, укроп;
- соль, перец;
- растительное масло.
Приготовление:
- Отварите рис в воде в течение 20 минут, пока он не станет мягким.
- Мелко нашинкуйте лук, потрите на крупной тёрке морковь. Измельчите чеснок. Нарежьте тонкими пластинками грибы.
- Обжарьте в растительном масле лук и чеснок, пока они не станут прозрачными. Добавьте морковь, тушите 3 минуты, всё время помешивая. Положите грибы. Готовьте ещё 10 минут.
- Положите к овощам рис, посолите, поперчите. Перед подачей посыпьте мелко рубленной зеленью.
Плов по-хорезмски
Хорезм — древнее государство, которое находилось на территории современного Узбекистана. И рецепт плова по-хорезмски — один из древнейших. От его «рисовых собратьев» блюдо отличает минимум специй, особая нарезка моркови — кусочками и длительный процесс приготовления — около 10 часов. Предлагаем ускоренную версию.
Ингредиенты:
- 1 кг говядины;
- 800 г риса;
- 3 луковицы;
- 700 г моркови;
- 150 мл хлопкового масла;
- 2 стручка перца чили;
- соль.
Приготовление:
- Почистите морковь, нарежьте брусочками или полукругами, лук — полукольцами, мясо — крупными кусками.
- Опустите мясо в раскалённое масло в казане, обжаривайте до золотистого цвета. Добавьте стакан воды и закройте крышкой. Тушите на медленном огне полчаса до выкипания воды.
- Посолите, положите лук и морковь. Не перемешивая, закройте крышкой и тушите ещё 20 минут.
- Промойте рис несколько раз. Выложите поверх моркови, посолите, через шумовку влейте воду, чтобы она покрывала крупу на 1 см.
- Готовьте на сильном огне, пока вода не выкипит. Сделайте из риса горку, собрав его к центру. Накройте крышкой, уменьшите огонь и доведите до готовности в течение получаса.
- Подавайте, разделив мясо на небольшие кусочки.