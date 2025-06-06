В Роспотребнадзоре объяснили, какой квас выбрать в жару

Россиянам дали рекомендации по выбору кваса летом.

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Традиционный напиток не только быстро охлаждает и освежает в жару, но и приносит пользу организму. Во всем многообразии этого питьевого продукта эксперты Роспотребназора рекомендуют не ошибиться с выбором между классическим и белым квасом.

К плюсам классического кваса специалисты относят то, что он содержит витамины группы В, молочнокислые бактерии и дрожжи, полезные для пищеварения. Кроме этого, такой напиток очень хорошо утоляет жажду и в целом освежает.

Приготовленный на основе ржаного хлеба, солода, сахара и дрожжей, он имеет насыщенный коричневый цвет и выраженный хлебный аромат.

При выборе классического кваса стоит обратить внимание на натуральность ингредиентов. Избегать напитков с консервантами и ароматизаторами. Нефильтрованный квас лучше. У него небольшой срок годности, но в нем больше полезных веществ.

У белого кваса более мягкий и менее кислый вкус. Он отлично подходит для окрошки и холодных супов. В нем меньше сахара и калорий.

Основа белого кваса — пшеничная мука, иногда с добавлением солода, но без карамелизации. Именно поэтому он светлого цвета.

Напиток не должен быть мутным, а легкий осадок — показатель натуральности. Портится белый квас быстрее, чем классический.

Ранее сообщалось, при каких заболеваниях нельзя есть окрошку. Употребление окрошки может стать причиной проблем с желудком, заявил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов. От этого блюда стоит воздержаться при хронических заболеваниях органов пищеварения, особенно поджелудочной железы — оно может вызвать обострение.