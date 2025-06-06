Сколько допустимо хранить окрошку в холодильнике

Окрошка — одно из самых рискованных с точки зрения пищевой безопасности блюд из-за сочетания скоропортящихся ингредиентов и условий хранения, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Она предупредила, что блюдо может храниться в холодильнике не более 24 часов.

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«Причем это касается как готового блюда, так и отдельно нарезанных ингредиентов. Если окрошка заправлена кефиром, сывороткой или квасом, ее лучше употребить в течение шести-восьми часов, так как кислая среда хоть и замедляет размножение микроорганизмов, но не останавливает его полностью. Особенно опасна окрошка, оставленная при комнатной температуре: уже через два-три часа в ней могут начать развиваться патогенные бактерии и начаться процесс брожения», — объяснила специалист.

Важно, по ее словам, учитывать и качество исходных продуктов. Например, если в окрошку добавлена колбаса или мясо с истекающим сроком годности, риск отравления, как предупредила Спеценко, возрастает в разы. То же самое касается кваса — домашний или магазинный, он может забродить быстрее, чем испортятся остальные ингредиенты, добавила эксперт.

«Если вы приготовили окрошку заранее, лучше хранить ингредиенты отдельно и смешивать их непосредственно перед едой. Готовое блюдо следует держать в холодильнике в закрытой емкости, но даже в этом случае не стоит оставлять его на следующий день. При первых признаках изменения вкуса, запаха или появлении пузырьков газа, особенно в молочной или квасной заправке, от употребления окрошки стоит отказаться», — рекомендовала Спеценко.

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