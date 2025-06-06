Самые вкусные начинки для круассанов

Мы настолько привыкли к экспериментам с круассанами, что плоские и кубические уже не кажутся ноу-хау. Удивить может разве только попкорн из круассанов, который придумали в Дохе. Или пицца-саны, которые делают в Берлине. А для тех, кто больше по классике, мы составили следующую подборку с разными начинками.

© Super.ru

Atelier de tartelettes

Три шарика мороженого между двумя половинками хрустящего круассана — звучит во всех смыслах свежо. Но если задуматься, такой дуэт кажется чем-то самим собой разумеющимся, ведь лето и мороженое — понятия неразделимые. На выбор несколько вариантов охлаждающего десерта — ванильный, фисташковый или ягодный сорбет.

Le Pigeon

Где изысканный круассан, а где король стритфуда хот-дог? Но, как мы знаем, противоположности притягиваются. Поэтому воздушная сдоба без проблем приняла в свои объятия куриную колбаску. За равновесие сладких и солёных вкусов отвечают сыр чеддер, корнишоны, маринованный лук, зелень, кетчуп и соус ментайко.

Кафе «Пушкинъ»

Для тех, кто не в курсе, один из самых старинных видов обжарки в русской кухне — это пряжение. Наш ответ французскому фритюру, так сказать. Таким образом, пряжёные пирожки — это русская классика, а пряжёный круассан — французская классика на русский манер. Нежный творог и абрикосовое варенье подчеркнут хрустящие свойства выпечки.

«ЮГ-22»

Пусть пашот и является чуть ли не самым утончённым вариантом приготовления яиц, но глазунья — тоже вполне себе благородное блюдо (вспомним английскую аристократию). Ещё более знатным (во всех отношениях) завтрак сделает круассан, рецепт которого, по легенде, привезла Мария-Антуанетта из Вены в Париж, и король мясных деликатесов пастрами.

AVA Bistro

В России мортаделла, которая родом из Болоньи, появилась в 1990-х, но популярность начала набирать лишь в нулевых. Сейчас же эта варёная колбаса удерживает лидирующие позиции среди гастрономических тенденций и прекрасно находит общий язык с другими трендами. В компании с круассаном и трюфельным бри мортаделла чувствует себя особенно комфортно.

Savoy

Вопрос «А что на завтрак?» стоит остро во все времена. Включаем фантазию. Курица и куриное яйцо в сочетании с круассаном — банально, но вкусно. Перепелка и перепелиное яйцо — вкуснее, нежнее, интереснее. Сладковатые ноты выпечки усиливают сочные дольки помидоров и сливочно-шафрановый соус.

«Афина»

Говорят, идеальный круассан должен состоять из 54 слоёв теста и масла. Впрочем, нет предела совершенству, как и нет границ у кулинарной фантазии, которая позволяет сочетать круассаны с любыми продуктами. Масло, малина с ванильным кремом, мортаделла, лосось, парма со страчателлой — в этом и кроется популярность слоёного полумесяца.