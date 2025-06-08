Как обезопасить свою еду и сохранить ее свежей дольше?

Весна и лето — время пикников, шашлыков, вкусных фруктов и ягод прямиком с рынка и дачной грядки. Но именно в это время растет число пищевых отравлений. Мы часто недооцениваем риски от употребления плохо вымытых фруктов и овощей. А недожаренное мясо — вообще отдельная головная боль для врачей.

Сегодня известно более 200 болезней, которые передаются через продукты питания.﻿ Некоторые из них переживаются лишь как легкий дискомфорт, тогда как другие убивают за считаные часы и могут перейти в хроническую фазу. Лучший способ избежать их — понимать, насколько безопасно то, что вы едите.

Из-за чего портятся продукты?

И растительные, и животные продукты чаще всего портятся, потому что в них развиваются микроорганизмы: плесневые и дрожжевые грибки, бактерии. Они опасны не только тем, что могут заразить человека, но и тем, что выделяют ядовитые вещества, — например ботулотоксины. Насколько много их окажется в продукте и какими будут последствия, зависит от нескольких факторов.

Вода. Она нужна микроорганизмам для размножения. Поэтому высушивание — одна из старейших известных техник консервации. Сухие продукты — печенья, сухари, макароны, орехи, сушеные фрукты и крупы — могут храниться несколько месяцев и даже лет. И наоборот, в обстановке высокой влажности продукты портятся в среднем в 1,5–2 раза быстрее, чем при умеренных показателях.

Кислотность. Кислая среда губительна для большинства бактерий. Чем кислее среда, тем медленнее они размножаются. Например, кислотность мяса или рыбы нейтральна, поэтому они — самая благодатная пища для микроорганизмов. А вот у многих овощей и фруктов высокая кислотность, особенно у цитрусовых, ананасов и клубники. При квашении, брожении и мариновании кислотность в продукте повышается, и это сохраняет его от протухания и гниения.

Кислород. Большинству бактерий для жизни и роста нужен кислород. В вакуумной упаковке, без доступа воздуха, свежие продукты сохраняются примерно в два раза дольше, чем без нее. Но существуют микроорганизмы, которым для жизни не нужен кислород — анаэробные бактерии. Особенно это касается бактерии Clostridium botulinum, которую нередко находят в низкокислотных консервированных овощах, таких как зеленая фасоль, шпинат, грибы и свекла; в рыбе, такой как консервированный тунец; в мясных продуктах, таких как ветчина и сосиски. Именно она вызывает ботулизм.

Температура. Большинство микроорганизмов активнее всего размножаются при температуре от 10 до 20 °C. При температуре ниже 5 или выше 60 °C процесс их размножения замедляется. После 63 °C начинается гибель бактерий из-за необратимого разложения белков в их составе. Некоторые способы готовки, например су-вид, основаны на использовании температур на грани "красной зоны" (50–60 °C). Однако для этого нужны большая поварская сноровка и специальные термостаты.

После кипячения продукт точно безопасен?

Кипячение убивает все активные бактерии, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Самые стойкие, например золотистый стафилококк, погибают через десять минут после достижения точки кипения. Но ряд бактерий может сохраниться, если они попали в пищу в форме спор. Обычно они встречаются в почве, пыли, на сельскохозяйственных и диких животных, а также на овощах и зерновых, выращиваемых в поле. Споры могут пережить температуру кипения.

Когда еда приготовлена ​​и ее температура опускается ниже 70 градусов, споры прорастают, бактерии оживают и начинают размножаться и вырабатывать токсины. Одна из таких спорообразующих бактерий — уже упомянутая Clostridium botulinum. Одна проросшая спора может превратиться в 1000 бактерий за несколько часов и в миллиард — за несколько дней.

Снизить риск попадания таких спор в еду можно единственным способом: покупать продукты только у проверенных производителей, которые следят за нормами безопасности на производстве. Стоит обращать внимание на экспертизы продуктов и марок — их проводят как государственные надзорные органы — Роспотребнадзор, Россельхознадзор, так и негосударственные, например "Роскачество" и "Росконтроль".

Всемирная организация здравоохранения дает несколько советов, как обращаться с едой, прошедшей термическую обработку:

Не оставлять при комнатной температуре больше чем на два часа.

Ставить в холодильник приготовленные продукты, если не собираетесь съесть их сразу.

Держать приготовленные блюда горячими (выше 60 °C) вплоть до сервировки.

Использовать пищевой термометр. Тщательно мойте его после измерения.

Опасно ли употреблять продукты после истечения срока годности?

Срок годности устанавливают на основе прямых испытаний в условиях, которые есть дома почти у каждого. Например, ставят молоко в холодильник, замеряют количество микроорганизмов и свойства продукта (вкус, цвет, запах) — до того момента, когда его уже нельзя будет употреблять. Срок годности обычно назначают с запасом, чтобы продукт гарантированно не испортился раньше.

Осторожнее всего стоит быть с продуктами, которые относятся к категории особо скоропортящихся, — это свежие и охлажденные мясо и рыба, свежие торты и пирожные, салаты с заправками. В них по истечении срока годности быстро заводятся плесень и микробы. Плесень особенно опасна: она выделяет токсичные вещества, способные вызвать самые разные болезни, включая рак.

Нескоропортящиеся продукты — крупы, растительные масла, кофе в зернах и высушенный чай, уксус, консервы — при нормальном хранении остаются безвредными и через недели, а то и месяцы после окончания срока годности. Но безвредный еще не значит полезный. Например, витамин С и антиоксидант ликопен в кетчупе разрушаются через три месяца после изготовления, а содержание антиоксидантов в оливковом масле падает через полгода после выпуска.

Работает ли "правило пяти секунд"?

Действительно ли "быстро поднятое не считается упавшим"? В 2000-х годах студентка-гигиенист Джиллиан Кларк посвятила этому стереотипу целое исследование. Она нанесла на гладкие и шероховатые плитки культуру кишечной палочки, затем поместила на них кусочки печенья и конфеты. На всех пробах бактерии обнаруживались в значимых количествах спустя менее чем несколько секунд.

В 2016 году ученые из Университета штата Нью-Джерси уточнили вывод Кларк. Они обнаружили, что многое зависит от типа пищи и поверхности, на которой она находится. Например, если еда имеет высокую влажность (мягкий творог, фрукты и овощи) то бактерии заражают ее почти мгновенно. Меньше всего бактерий проникало на мармеладные конфеты, а вот на хлеб микробы почему-то от раза к разу переселялись по-разному. Из поверхностей самым устойчивым к передаче микробов оказался ковер.

В строгом варианте "правило" делает акцент не на миграции микробов, а на их способности заразить организм:

"Любые микробы, которые смогут перейти на упавшую пищу в течение нескольких секунд, будут в столь малом количестве, что легко разрушатся желудочной кислотой и не причинят вреда организму".

Действительно, желудочный сок уничтожает 99,9% микробов за секунды. Чем выше кислотность желудочного сока, тем больше шансов, что бактерии, попавшие в желудок, не принесут организму вреда.

Может ли еда заразиться, постояв рядом с испорченной?

Бактерии не умеют прыгать как блохи (хотя ароматические молекулы переносятся легко, и запах может быть "заразным"). Но мы сами можем незаметно для себя помочь им. Например, они могут попасть на продукты вместе с брызгами воды. В 2019 году Инспекция по безопасности пищевых продуктов США призвала не мыть мясо перед готовкой, так как бактерии с его поверхности могут попасть на поверхности, посуду и чистые продукты.

Бактерии могут передаваться напрямую, когда одна пища касается (или капает) другой, или косвенно — с рук, оборудования, рабочих поверхностей или ножей и другой посуды. Поэтому важно ставить сырые и термически обработанные продукты как можно дальше друг от друга — на разные полки и в разные отсеки в холодильнике — и использовать разные доски и разделочные поверхности для чистых и потенциально зараженных продуктов.

Но, помимо микробов, в некоторых продуктах есть вещества, ускоряющие процесс созревания. Это газы этилен и ацетилен, которые содержатся в яблоках, грушах, абрикосах и особенно бананах. Они стимулируют превращение естественного крахмала в сахар, что может вызвать спиртовое брожение фруктов. Этилен также может спровоцировать размножение плесени, из-за которой плоды будут гнить раньше времени.

Можно ли мыть овощи и фрукты с мылом? А с гелем для мытья посуды?

Поверхность овощей и фруктов пористая, и в ней могут задерживаться частички моющего средства. Например, в рекомендациях Министерства сельского хозяйства США указано, что моющие средства не одобрены для мытья пищевых продуктов. Проглоченные частички могут привести к раздражению желудка и кишечника, поносу, рвоте и другим проблемам.

По сравнению с мылом гели и другие средства — особенно сильно пенящиеся — вреднее. Они содержат поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые могут вызывать аллергические реакции. Концентрация ПАВ в моющих средствах не должна превышать 5%, в идеале — 2%. Сейчас в продаже есть моющие средства специально для продуктов на основе эфирных масел и кислот. Но исследований по ним пока нет.

Чтобы смыть загрязнения, бактерии и пестициды с поверхности фруктов и овощей, лучше использовать самые простые компоненты: воду и соду. Авторы статьи в авторитетном The Journal of Agricultural and Food Chemistry советуют замачивать фрукты и овощи на 12–15 минут в воде с пищевой содой. А Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует просто хорошенько потереть их во время мытья.