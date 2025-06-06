Полезно и нескучно: необычные рецепты с листовыми овощами

Листовые овощи обычно проходят по нашему рациону (или мимо него) с пометкой, что это «полезно, но очень уж скучно». Листовые овощи — это действительно настоящий подарок для здоровья: они богаты клетчаткой, витаминами A, C, K, фолиевой кислотой, железом, магнием и антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет, улучшают пищеварение, укрепляют сосуды и способствуют здоровью кожи. Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию воды они отлично насыщают, помогают контролировать вес и уровень сахара в крови. А еще регулярное употребление зелени снижает уровень воспаления в организме и благотворно влияет на микрофлору кишечника.

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Но салаты, шпинат, мангольд, кейл, капуста пак-чой и даже крапива могут быть вкусными, сытными и яркими — если готовить их не как гарнир, а как полноценное блюдо. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты, которые покажут, как легко превратить простую и невзрачную зелень в основу для супа, пирога, соуса или даже десерта.

Шпинатный крем-суп с кокосом и лаймом

Ароматный, шелковистый и очень полезный суп с азиатскими нотами. Готовится быстро, естся с удовольствием даже теми, кто обычно зелень игнорирует.

Ингредиенты

Шпинат — 300 г.

Кокосовое молоко — 400 мл.

Овощной бульон — 500 мл.

Картофель — 2 шт.

Имбирь — 1 ч. л. (тертый).

Соль — по вкусу.

Сок лайма — 2 ст. л.

Приготовление

Картофель нарезать, отварить в бульоне до мягкости. Добавить шпинат, имбирь и кокосовое молоко, варить 3–5 минут. Измельчить все блендером до кремовой консистенции. При подаче сбрызнуть соком лайма и посыпать зеленью.

Блины с крапивой и творогом

Весеннее блюдо, в котором полезная крапива становится не экзотикой, а деликатесом. Вкус — насыщенный, травяной, с легкой сливочностью начинки.

Ингредиенты

Молоко — 500 мл.

Мука — 200 г.

Яйца — 2 шт.

Крапива (молодая) — 1 пучок.

Творог — 200 г.

Соль — по вкусу.

Сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Крапиву обдать кипятком, измельчить. Смешать тесто из молока, яиц, муки и соли, добавить крапиву. Выпекать блины. Начинку приготовить из творога, соли и сахара. Заворачивать блины с начинкой и обжаривать на сливочном масле до хрустящей корочки.

Песто из кейла с орехами и лимоном

Песто — это не только базилик. Вариант с кейлом (кудрявой капустой) получается более насыщенным и подходит как соус к пасте, намазка на хлеб или заправка к овощам.

Ингредиенты

Кейл — 100 г.

Орехи грецкие — 50 г.

Чеснок — 1 зубчик.

Сок лимона — 2 ст. л.

Оливковое масло — 4 ст. л.

Соль — по вкусу.

Сыр пармезан — 30 г (по желанию).

Приготовление

Все ингредиенты измельчить в блендере до пастообразной массы. При необходимости добавить еще масла или немного воды. Хранить в банке в холодильнике до 5 дней.

Пирог с мангольдом, фетой и мятой

Восточный, пряный и одновременно сытный пирог — прекрасен и в теплом, и в холодном виде.

Ингредиенты

Мангольд — 1 пучок (можно заменить на брокколи).

Фета — 150 г.

Лук — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Слоеное тесто — 1 упаковка.

Мята — 1 ч. л. (сушеная).

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление

На сковороде обжарить лук, добавить мангольд, тушить 5 минут. Смешать с фетой, яйцами, мятой, приправить. Выложить начинку в форму с тестом, запечь при 180°С 30–35 минут до румяности.

Зеленый смузи с салатом ромэн и бананом

Необычное, но бодрящее сочетание — сладость банана и свежесть зелени. Отличный вариант на завтрак или после тренировки.

Ингредиенты

Салат ромэн — 5–6 листьев.

Банан — 1 шт.

Яблоко — 1 шт.

Вода — 200 мл.

Сок лимона — 1 ст. л.

Мед — 1 ч. л. (по желанию).

Приготовление

Все ингредиенты измельчить в блендере до однородной текстуры. Пить охлажденным, сразу после приготовления.