Три признака хорошего кваса и три супа на его основе

Прохладный тёмный напиток, стоящий на полке магазина, манит покупателей. Рассказываем, как не ошибиться при его выборе.

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Лето предлагает широкий выбор прохладительных напитков. Правда, не все они одинаковы полезны. На фоне всевозможных газировок выделяется квас — традиционный ферментированный напиток.

Квас содержит пробиотики и ферменты, которые помогают нормализовать микрофлору кишечника, улучшают переваривание пищи и снижают вздутие. В его составе витамины группы B (B1, B2, B5, B6), C, калий, магний, кальций, железо. Он низкокалориен по сравнению с газировкой, что делает его менее вредной альтернативой сладким напиткам.

Промышленные производители чаще всего предлагают потребителю хлебных квас. При его покупке, в первую очередь, читайте этикетку с составом. В нём не должно быть искусственных и идентичных натуральным ароматизаторов, синтетических и неорганических красителей, подсластителей и консервантов. Идеальная формула — это вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи.

На какие ещё признаки обращать внимание, рассказали специалисты Роспотребнадзора. Они выделяют три ключевых момента.

Хороший квас должен пениться. Это свидетельствует о правильном содержании углекислоты.

Это свидетельствует о правильном содержании углекислоты. На дне бутылки не должно быть осадка. Если он есть, это сигнал о нарушении правил производства.

Если он есть, это сигнал о нарушении правил производства. Напиток разлит в тёмную тару. Она лучше защищает квас от воздействия солнечного света.

Квас — это не только хорошо освежающий напиток, но и отличная основа для многих блюд, особенно в русской кухне. Так, холодные супы с квасом в жару могут утолить и голод, и жажду. Приведём рецепты трёх блюд, известных со стародавних времён. Предупреждаем, что последний суп может обескуражить, так как похож на «кашу из топора» или рецепт в стиле «что приготовить, если холодильник пуст». Но это было каждодневным блюдом в деревенских семьях.

Окрошка:

500 мл хлебного кваса;

2 отварные картофелины;

2 варёных яйца;

200 г варёной колбасы или отварной говядины;

1 огурец;

3-4 редиски;

зелёный лук, укроп, петрушка;

соль, перец, сметана или горчица по вкусу.

Нарежьте все ингредиенты кубиками или мелко порубите, сложите их в миску. Залейте охлаждённым квасом. Добавьте соль, перец, сметану и перемешайте.

Ботвинья:

500 мл кваса;

300 г отварной рыбы (осётр, лосось или судак);

по 200 г щавеля и шпината;

1 огурец;

зелёный лук, укроп;

хрен, лимонный сок, соль по вкусу.

Листья щавеля и шпината отварите две минуты, измельчите в пюре. В тарелки разложите рыбу, нарезанный соломкой огурец, зелень. Добавьте пюре из зелени, залейте квасом. По желанию добавляются кубики льда.

Тюря:

300 мл кваса;

100 г чёрного хлеба (кубиками или крошками);

1 небольшая луковица;

укроп, петрушка;

соль, перец, растительное масло.

Хлеб залейте квасом, дайте немного размокнуть. Добавьте мелко нарезанный лук, зелень, соль и перец. Заправьте ложкой растительного масла. Подавайте сразу, пока хлеб не размяк слишком сильно.

Летом нам необходимо не только больше пить, но и иначе питаться. Главная особенность летнего рациона — сниженная суточная калорийность. Как её достигнуть и на какие продукты необходимо сделать упор, мы рассказывали здесь.