Осадочек остался? Три признака хорошего кваса и три супа на его основе
Прохладный тёмный напиток, стоящий на полке магазина, манит покупателей. Рассказываем, как не ошибиться при его выборе.
Лето предлагает широкий выбор прохладительных напитков. Правда, не все они одинаковы полезны. На фоне всевозможных газировок выделяется квас — традиционный ферментированный напиток.
Квас содержит пробиотики и ферменты, которые помогают нормализовать микрофлору кишечника, улучшают переваривание пищи и снижают вздутие. В его составе витамины группы B (B1, B2, B5, B6), C, калий, магний, кальций, железо. Он низкокалориен по сравнению с газировкой, что делает его менее вредной альтернативой сладким напиткам.
Промышленные производители чаще всего предлагают потребителю хлебных квас. При его покупке, в первую очередь, читайте этикетку с составом. В нём не должно быть искусственных и идентичных натуральным ароматизаторов, синтетических и неорганических красителей, подсластителей и консервантов. Идеальная формула — это вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи.
На какие ещё признаки обращать внимание, рассказали специалисты Роспотребнадзора. Они выделяют три ключевых момента.
- Хороший квас должен пениться. Это свидетельствует о правильном содержании углекислоты.
- На дне бутылки не должно быть осадка. Если он есть, это сигнал о нарушении правил производства.
- Напиток разлит в тёмную тару. Она лучше защищает квас от воздействия солнечного света.
Квас — это не только хорошо освежающий напиток, но и отличная основа для многих блюд, особенно в русской кухне. Так, холодные супы с квасом в жару могут утолить и голод, и жажду. Приведём рецепты трёх блюд, известных со стародавних времён. Предупреждаем, что последний суп может обескуражить, так как похож на «кашу из топора» или рецепт в стиле «что приготовить, если холодильник пуст». Но это было каждодневным блюдом в деревенских семьях.
Окрошка:
- 500 мл хлебного кваса;
- 2 отварные картофелины;
- 2 варёных яйца;
- 200 г варёной колбасы или отварной говядины;
- 1 огурец;
- 3-4 редиски;
- зелёный лук, укроп, петрушка;
- соль, перец, сметана или горчица по вкусу.
Нарежьте все ингредиенты кубиками или мелко порубите, сложите их в миску. Залейте охлаждённым квасом. Добавьте соль, перец, сметану и перемешайте.
Ботвинья:
- 500 мл кваса;
- 300 г отварной рыбы (осётр, лосось или судак);
- по 200 г щавеля и шпината;
- 1 огурец;
- зелёный лук, укроп;
- хрен, лимонный сок, соль по вкусу.
Листья щавеля и шпината отварите две минуты, измельчите в пюре. В тарелки разложите рыбу, нарезанный соломкой огурец, зелень. Добавьте пюре из зелени, залейте квасом. По желанию добавляются кубики льда.
Тюря:
- 300 мл кваса;
- 100 г чёрного хлеба (кубиками или крошками);
- 1 небольшая луковица;
- укроп, петрушка;
- соль, перец, растительное масло.
Хлеб залейте квасом, дайте немного размокнуть. Добавьте мелко нарезанный лук, зелень, соль и перец. Заправьте ложкой растительного масла. Подавайте сразу, пока хлеб не размяк слишком сильно.
Летом нам необходимо не только больше пить, но и иначе питаться. Главная особенность летнего рациона — сниженная суточная калорийность. Как её достигнуть и на какие продукты необходимо сделать упор, мы рассказывали здесь.