Чем реально отличается колбаса за 200 рублей от той, что стоит 1000

В колбасе легко спрятать все, что угодно. Снаружи — розовая гладкая поверхность, внутри — убийственный состав. Особенно если на ценнике: «Докторская, 500 г, 199 рублей». «‎Рамблер» разобрался, чем дешевая колбаса отличается от дорогой на самом деле — дело не только в ингридиентах.

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1. Состав: мясо или его имитация?

Главное различие — реальное количество мяса и его качество. Колбаса за 1000 рублей чаще всего сделана по ГОСТу и содержит натуральную говядину и свинину, минимум воды и никаких добавок, «обманывающих» вкусовые рецепторы. Колбаса за 200 рублей, напротив, зачастую содержит:

механически сепарированное мясо (МСМ) — остатки с костей, перемолотые в пасту;

соевый или гороховый белок;

каррагинан — загуститель, удерживающий влагу;

пищевые фосфаты и нитриты — для цвета, плотности и «долгоживучести»;

ароматизаторы и усилители вкуса (например, Е621).

2. Белки в цифрах

Белок — один из основных индикаторов. В дорогой колбасе он должен быть не ниже 12 процентов. По ГОСТ 23670-2019, в «Докторской» должно быть не менее 25 процентов говядины и 60 процентов свинины.

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В дешевых вариантах по ТУ (техническим условиям) эти цифры в разы ниже. Может составлять всего восемь процентов или даже ниже, потому что часть заменяется растительным белком, который не дает сытости и хуже усваивается.

3. Вода

В дорогой колбасе максимум жидкости не должен превышать десяти процентов.

В дешевой — до 40 процентов, и именно она «вылезает» в виде желе, когда мы нарезаем батон. Для ее удержания и используют фосфаты, каррагинаны, желатин.

4. Технология приготовления

Хорошая колбаса готовится до 36 часов, включая посол, созревание фарша, тепловую обработку, охлаждение.

Дешевая может быть готова за шесть–восемь часов. Никакого «созревания», минимум контроля и максимум ускорителей.

5. Оболочка: натуральная или пластиковая?

Дорогая колбаса — в натуральной оболочке или коллагеновой, дышащей. Дешевая — часто в полимерной оболочке, не пропускающей воздух, но позволяющей скрыть лишнюю влагу или дефекты фарша.

6. Аромат и вкус

Дорогая колбаса — часто с натуральными специями, мускатным орехом, кориандром.

Дешевая — с ароматизаторами «вкуса ветчины» или «копчености», синтетическими отдушками.

Главный парадокс заключается в том, что многие покупатели уже привыкли к «химическому» вкусу и воспринимают настоящую колбасу как «пресную» — особенно дети, привыкшие к «съедобному пластилину».

7. Срок годности

Колбаса за 1000 рублей хранится семь–десять суток, максимум 15.

За 200 рублей — до 60 дней. Такой. срок обусловлен высоким содержанием консервантов.

8. Маркетинг: кто платит за что?

Цена зависит и от бренда, и от упаковки. Но даже если убрать эти надбавки, мясо и честные технологии никогда не будут стоить дешево.

Цена хорошей свинины — от 350 р/кг, говядины — от 500 р/кг. А еще нужен жир, специи, оболочка, энергия, упаковка, зарплаты, налоги и наценка магазина. Если батон стоит 200 рублей, очевидно: мяса там либо мало, либо оно — очень низкого качества.

Как отличить настоящую колбасу от «мясного продукта»

Смотрите на состав: минимум два вида мяса, отсутствие крахмала, сои, Е-добавок — хороший знак. Белок не ниже 12 процентов. Цена за килограмм ниже 400–450 рублей — тревожный сигнал. Срез: натуральная колбаса — матовая, чуть зернистая. «Суррогат» — глянцевый, резиновый, может «скользить». Запах: мясной и пряный, а не остро-химический.

Как бы ни хотелось получить вкусный и полезный продукт за недорого, пища — это здоровье. В случае с колбасой дешевый вкус может обернуться дорогими последствиями.

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