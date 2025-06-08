Кофеин, принятый сразу после изучения информации, усиливают консолидацию долгосрочной памяти на 24 часа, рассказала бренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH Ирина Бабина. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвала восемь неочевидных свойств популярного у россиян напитка.

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«Работы Ноттингемского университета показали: чашка эспрессо активирует бурую жировую ткань — метаболическую "печку" организма, сжигающую калории для выработки тепла. Эффект фиксировали уже через 30-40 минут после приема кофеина», — рассказала Бабина.

Кроме сжигающего калории эффекта, специалист сообщила о способности кофеина усиливать действие анальгетиков.

«Добавка 65-100 мг кофеина к дозе парацетамола или ибупрофена повышает эффект на 35-40 процентов, поэтому кофеин входит в состав многих комбинированных таблеток, таких как цитрамон. Чашка кофе, выпитая вместе с таблеткой, работает почти так же», — добавила она.

«Согласно данным Johns Hopkins University, 200 мг кофеина, принятые сразу после изучения информации, усиливают консолидацию долгосрочной памяти на 24 часа», — Ирина Бабина, бренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH.

Также Бабина отметила, что жмых от кофе в холодильнике или авто способен убирать неприятные запахи лучше большинства «поглотителей». Кроме того, по ее словам, молотый кофе используют как косметический скраб и стимулятор роста волос.

«Мелкие неострые частицы гущи мягко полируют кожу, а кофеин локально повышает микроциркуляцию. Поэтому скрабы и маски на основе кофе уменьшают целлюлит и ускоряют рост волос на 25-30 процентов, что подтверждают в Университете Иены», — cообщила она.

Вместе с тем, по мнению Бабиной, кофе можно использовать как сырье для «зеленого» топлива и электроники.

«В кофейных отходах содержится до 15 процентов масел — их перерабатывают в биодизель, на котором уже работают автобусы Лондона и Берлина. А обезжиренный остаток применяют в производстве, например, электродов для суперконденсаторов и биополимеров для 3D-печати», — рассказала эксперт.

«Алкалоиды кофеина и кафестола токсичны для насекомых-вредителей. Если рассыпать высушенную гущу по грядкам или поставить чашку с крепким настоем на подоконник, запах отпугнет комаров, муравьев и даже блох», — Ирина Бабина, бренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH.

Последний необычным свойством кофе специалист назвала способность зерен окрашивать ткани и не только.

«Водный настой обжаренных зерен дает стойкий пигмент с теплыми коричневыми оттенками. Им морят доски, тонируют кожаные изделия, "состаривают" хлопок и рисуют монохромные картины», — заключила она.

Ранее главный врач клиники AG-Smile Людмила Александровская сообщила, что холодные свежевыжатые соки, айс-кофе и некоторые другие популярные летние напитки вредят здоровью зубов.