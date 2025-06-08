Бренд-шеф сети ресторанов перечислил правила заказа еды в жару

Бренд-шеф крупной сети ресторанов Олег Чакрян рассказал, как правильно заказывать доставку еды в летний период, чтобы избежать риска получить несвежий продукт. Специалист подчеркнул, что особенно важно обращать внимание на время доставки и выбирать проверенные ресторанные сети.

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«Самые безопасные позиции из рыбы и морепродуктов – свежие, которые были приготовлены для вас. Около 25 минут приходится в ресторанах на приготовление заказа, качественную упаковку и сборку», – прокомментировал в беседе с «Газетой.Ru» Олег Чакрян.

В жаркое время года вопрос качества доставляемой еды становится особенно актуальным. Как пояснил эксперт, крупные рестораны в этот период усиливают меры контроля, чтобы гарантировать клиентам свежесть и безопасность продуктов. Чакрян обратил внимание, что при заказе блюд японской кухни, особенно содержащих рыбу и морепродукты, нормальное время приготовления и доставки должно составлять не менее 45–60 минут. Если заказ приходит значительно быстрее, это может свидетельствовать о том, что блюда были приготовлены заранее и хранились в ненадлежащих условиях.

Профессионал отметил, что серьезные ресторанные сети уделяют особое внимание организации процесса доставки. В таких заведениях используется специальный транспорт с охлаждаемыми отсеками, а курьеры снабжены термосумками, проходящими регулярную проверку и обработку. Каждое блюдо упаковывается в герметичные контейнеры, которые сохраняют как температуру пищи, так и ее презентабельный вид.

Чакрян рекомендовал отдавать предпочтение крупным, хорошо зарекомендовавшим себя сетям. По его словам, постоянный поток заказов позволяет таким заведениям поддерживать свежесть продуктов, а повышенное внимание контролирующих органов служит дополнительной гарантией качества. В небольших же заведениях, сталкивающихся с проблемой нерегулярных заказов, выше вероятность нарушения правил хранения ингредиентов.

Перед употреблением доставленной еды эксперт советует провести визуальный и обонятельный контроль. Свежие морепродукты должны иметь естественный цвет, плотную текстуру и легкий характерный аромат без посторонних примесей. Наличие жидкости, нехарактерный запах или изменение цвета могут свидетельствовать о несвежести продукта.