Рецепт домашней окрошки на кефире

Рецепт окрошки от многодетной семьи Подмосковья. Секреты идеального блюда
В России окрошка традиционно одно из самых популярных летних блюд. Рецепт холодного супа уходит корнями еще в XVI век. Готовится окрошка просто. Но вариантов с ингредиентами множество. В них разбирался корреспондент «МИР 24 Игорь Мосунов.
Анна учит детей выбирать ингредиенты для окрошки. Это одно из самых любых блюд семьи из Подмосковья. Это то, что буквально объединяет супругов и их пятерых детей.
«Как только наступило лето, жара настала, дети сразу: «Мама, когда будем делать окрошку? Все вместе, это у нас целая традиция: поход в магазин, покупка ингредиентов. Выбираем, смотрим, грузим и едем домой, все это режем вместе»,— рассказала Анна Долгополова.
За процессом приготовления внимательно следит глава семейства. Окрошку готовят строго по рецепту, который передали Александру его родители. Вопрос: добавлять редис или нет у них не стоял никогда.
«В Краснодарском крае в изобилии различные овощи и фрукты. И редиска у нас очень часто была на столе. И мы ее добавляли в окрошку тоже. Она дает свою изюминку, свой вкус, и нам всем нравилось»,— отметил Александр Долгополов.
Квас или кефир в семье тоже не повод для дискуссии.
«Освежает именно окрошка с кефиром. С квасом я не очень люблю: соленое со сладким как-то? А с кефиром замечательно идет», — поделилась Анна Долгополова.
Летний суп с картофелем, редисом, яйцами, огурцами, колбасой, кефиром и зеленью в начале сезона обходится примерно в 1500 рублей.
- Картофель 100 руб. (1кг)
- Редис 120 руб. (1 кг)
- Куриные яйца 90 руб. (10 ш)
- Огурцы 180 руб. (1 кг)
- Колбаса докторская 690 руб. (1 кг)
- Кефир 85 руб. (1 л)
- Лук зеленый 80 руб. (50 гр)
- Укроп 55 руб. (30 гр)
«Название блюда «окрошка напрямую связано с процессом его приготовления. Практически все ингредиенты необходимо покрошить. Кто-то это делает мелкой соломкой. Другие, как я, например, сейчас мелкими кубиками», — отметил корреспондент.
Помимо классической окрошки, существуют десятки необычных рецептов этого холодного блюда: и с морепродуктами, и с грибами, и даже с клубникой. На любой вкус.