Рецепт домашней окрошки на кефире

В России окрошка традиционно одно из самых популярных летних блюд. Рецепт холодного супа уходит корнями еще в XVI век. Готовится окрошка просто. Но вариантов с ингредиентами множество. В них разбирался корреспондент «МИР 24 Игорь Мосунов.

Анна учит детей выбирать ингредиенты для окрошки. Это одно из самых любых блюд семьи из Подмосковья. Это то, что буквально объединяет супругов и их пятерых детей.

«Как только наступило лето, жара настала, дети сразу: «Мама, когда будем делать окрошку? Все вместе, это у нас целая традиция: поход в магазин, покупка ингредиентов. Выбираем, смотрим, грузим и едем домой, все это режем вместе»,— рассказала Анна Долгополова.

За процессом приготовления внимательно следит глава семейства. Окрошку готовят строго по рецепту, который передали Александру его родители. Вопрос: добавлять редис или нет у них не стоял никогда.

«В Краснодарском крае в изобилии различные овощи и фрукты. И редиска у нас очень часто была на столе. И мы ее добавляли в окрошку тоже. Она дает свою изюминку, свой вкус, и нам всем нравилось»,— отметил Александр Долгополов.

Квас или кефир в семье тоже не повод для дискуссии.

«Освежает именно окрошка с кефиром. С квасом я не очень люблю: соленое со сладким как-то? А с кефиром замечательно идет», — поделилась Анна Долгополова.

Летний суп с картофелем, редисом, яйцами, огурцами, колбасой, кефиром и зеленью в начале сезона обходится примерно в 1500 рублей.

Картофель 100 руб. (1кг)

Редис 120 руб. (1 кг)

Куриные яйца 90 руб. (10 ш)

Огурцы 180 руб. (1 кг)

Колбаса докторская 690 руб. (1 кг)

Кефир 85 руб. (1 л)

Лук зеленый 80 руб. (50 гр)

Укроп 55 руб. (30 гр)

«Название блюда «окрошка напрямую связано с процессом его приготовления. Практически все ингредиенты необходимо покрошить. Кто-то это делает мелкой соломкой. Другие, как я, например, сейчас мелкими кубиками», — отметил корреспондент.

Помимо классической окрошки, существуют десятки необычных рецептов этого холодного блюда: и с морепродуктами, и с грибами, и даже с клубникой. На любой вкус.