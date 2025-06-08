Рецепт окрошки от многодетной семьи Подмосковья. Секреты идеального блюда

Мир24

В России окрошка традиционно одно из самых популярных летних блюд. Рецепт холодного супа уходит корнями еще в XVI век. Готовится окрошка просто. Но вариантов с ингредиентами множество. В них разбирался корреспондент «МИР 24 Игорь Мосунов.

Рецепт домашней окрошки на кефире
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Анна учит детей выбирать ингредиенты для окрошки. Это одно из самых любых блюд семьи из Подмосковья. Это то, что буквально объединяет супругов и их пятерых детей.

«Как только наступило лето, жара настала, дети сразу: «Мама, когда будем делать окрошку? Все вместе, это у нас целая традиция: поход в магазин, покупка ингредиентов. Выбираем, смотрим, грузим и едем домой, все это режем вместе»,— рассказала Анна Долгополова.

За процессом приготовления внимательно следит глава семейства. Окрошку готовят строго по рецепту, который передали Александру его родители. Вопрос: добавлять редис или нет у них не стоял никогда.

«В Краснодарском крае в изобилии различные овощи и фрукты. И редиска у нас очень часто была на столе. И мы ее добавляли в окрошку тоже. Она дает свою изюминку, свой вкус, и нам всем нравилось»,— отметил Александр Долгополов.

Квас или кефир в семье тоже не повод для дискуссии.

«Освежает именно окрошка с кефиром. С квасом я не очень люблю: соленое со сладким как-то? А с кефиром замечательно идет», — поделилась Анна Долгополова.

Летний суп с картофелем, редисом, яйцами, огурцами, колбасой, кефиром и зеленью в начале сезона обходится примерно в 1500 рублей.

  • Картофель 100 руб. (1кг)
  • Редис 120 руб. (1 кг)
  • Куриные яйца 90 руб. (10 ш)
  • Огурцы 180 руб. (1 кг)
  • Колбаса докторская 690 руб. (1 кг)
  • Кефир 85 руб. (1 л)
  • Лук зеленый 80 руб. (50 гр)
  • Укроп 55 руб. (30 гр)

«Название блюда «окрошка напрямую связано с процессом его приготовления. Практически все ингредиенты необходимо покрошить. Кто-то это делает мелкой соломкой. Другие, как я, например, сейчас мелкими кубиками», — отметил корреспондент.

Помимо классической окрошки, существуют десятки необычных рецептов этого холодного блюда: и с морепродуктами, и с грибами, и даже с клубникой. На любой вкус.