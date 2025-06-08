Как правильно хранить черешню

Черешню следует хранить в холодильнике в бумажном пакете или пластиковой емкости, говорится в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора. Отмечается, что мыть ягоду нужно только непосредственно перед употреблением.

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Хранить черешню лучше немытую с черешками - так она дольше пролежит, поясняют в ведомстве. Лучше не класть ягоду рядом с бананами и яблоками, они могут ускорить ее порчу.

Мыть черешню Роспотребнадзор советует холодной водой в дуршлаге, удаляя мусор.

Между тем качественная черешня отличается чистой, гладкой кожей, глянцевым блеском, она должна быть без вмятин и трещин с плотной и упругой мякотью, следует из сообщения. Ее вкусовые качества могут отличаться в зависимости от сорта и цвета ягод. Для желтых и розовых сортов характерен нежный и кисло-сладкий вкус. Темноокрашенные ягоды обладают более насыщенным и сладким вкусом.

Роспотребнадзор призывает покупать черешню только в местах с регулярным контролем качества.