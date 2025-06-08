Бренд-шеф рассказал, как заказывать доставку еды летом без риска

В жаркий период времени крупные рестораны прибегают к повышенным мерам контроля, чтобы гости получали свежий, вкусный и, главное, качественный продукт. О том, какие меры безопасности рестораны используют в жаркую погоду и как заказывать еду летом без риска, «Газете.Ru» рассказал бренд-шеф «Тануки» Олег Чакрян.

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По его словам, при заказе роллов и другой японской еды обратите внимание на время доставки — приготовление заказа и доставка курьером суммарно должны занимать не менее 45-60 минут.

«Самые безопасные позиции из рыбы и морепродуктов — свежие, которые были приготовлены для вас. Около 25 минут приходится в ресторанах на приготовление заказа, качественную упаковку и сборку. Если заказ готовится слишком быстро, это должно насторожить. Речь может идти об уже заранее готовой еде, которая хранится неизвестное время в виде заготовки. Вкус и свежесть в таком случае крайне сомнительны. В больших ресторанах еду готовят из-под ножа специально для заказа», — объяснил эксперт.

Особое внимание крупные ресторанные сети уделяют доставке. Большие компании имеют целый регламент содержания, проверки и подготовки термосумки для доставки еды — это обеспечивает высокое качество продукта даже в жару. В крупных ресторанах курьеры развозят заказы на автомобилях со специальным охлаждаемым отсеком — это помогает сохранить качество еды и температуру, ускорить время доставки.

«Каждая порция должна быть плотно упакована в надежный, жесткий контейнер — он сохраняет свежесть продукта и его эстетичный вид. При этом, позиции должны быть упакованы так, чтобы сохранять температуру — горячую или холодную, в зависимости от выбранной позиции», — сказал бренд-шеф.

Отдавайте предпочтение крупным, проверенным сетям ресторанов. У них достаточно ресурсов и средств, чтобы поддерживать высокий контроль и обеспечивать не только базовые, но и дополнительные меры предосторожности при хранении, изготовлении и доставке еды.

«Поток заказов в крупных сетях огромный и постоянный, это позволяет оптимизировать кухню так, чтобы продукты не залеживались и всегда были свежими. Маленьким компаниям тяжело привлекать и удерживать постоянный поток заказов, что часто вынуждает их прибегать к нарушению хранения. Также важно понимать, что внимание и требования контролирующих органов к крупным сетям повышенные, и это еще один довод в пользу выбора места для заказа», — заявил специалист.

Перед употреблением еды проведите самостоятельный контроль.