Почему не стоит покупать нарезанные фрукты в супермаркете

Эксперты из Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) призвали не приобретать летом в супермаркетах предварительно нарезанные фрукты. Их опасность они объяснили в разговоре с изданием Deia.

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По словам специалистов, кожура у фруктов выполняет защитную функцию. При ее повреждении ножом нарушается барьер против микробов. Причем опасность состоит еще и в том, что в случае загрязнения патогенами фрукты не меняют внешний вид и запах.

В ведомстве предупредили, что употребление нарезанных фруктов может спровоцировать заражение сальмонеллезом и кишечной палочкой. Поэтому, если у человека появились такие симптомы, как диарея, высокая температура, тошнота, рвота, усталость и слабость, ему необходимо немедленно обращаться к врачу.

Ранее судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун призвал отказаться от энергетиков. По его словам, эти напитки приводят к большому количеству хронических заболеваний.