Эксперт дал советы, как выбрать спелое авокадо

Спелое авокадо должно быть темно-зеленым и немного мягким на ощупь. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на доцента кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Романа Опарина.

© Mir24.TV

«Твердое авокадо еще не дозрело, мягкое, но не слишком — идеально спелое, а мягкое с заметными впадинами может быть переспелым, особенно если появляется мягкость по краям», — Роман Опарин, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Эксперт также советует понюхать плод у основания. По его словам, спелое авокадо имеет приятный, слегка сладковатый аромат. Если запаха нет, это может означать, что плод еще зеленый.

Кроме того, следует обратить внимание на размер плода. Если он кажется легким или пустым, это может означать, что внутри он начал портиться.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что клубнику лучше всего есть в первой половине дня, сочетать с белковыми продуктами и строго дозировать порции. Оптимальной порцией считается пять – шесть крупных или семь – восемь мелких ягод, что соответствует примерно 150 – 200 граммам в сутки.